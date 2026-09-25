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Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, iar împreună cu el și-a mai adus doi oameni în staff: Viorel Dinu și Adrian Popa. În rest, tot stafful rămâne neschimbat. Ciprian Marica și Răzvan Raț sunt de părere că Gigi Becali ar trebui să-l aducă din nou pe Mihai Pintilii la echipă, deși roș-albaștrii au deja trei antrenori secunzi.

Mihai Pintilii, secretul succesului pentru FCSB! De ce ar trebui Gigi Becali să-l readucă imediat la echipă

FCSB s-a despărțit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii înainte de play-out-ul sezonului trecut, iar înlocuitorul lor a fost Mirel Rădoi, care a plecat după doar 5 etape. Marius Baciu a terminat sezonul trecut și l-a început pe cel nou, însă, după o perioadă slabă a echipei, Gigi Becali l-a convins pe Laurențiu Reghecampf să revină la echipă.

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Între timp, fostul cuplu de antrenori al FCSB (n.r. – Charalambous și Pintilii) a mers la Levadiakos, însă chiar înainte ca „Reghe” să fie prezentat oficial Chiar dacă încă nu s-a pus problema ca el să revină în staff, Ciprian Marica și Răzvan Raț sunt de părere că fostul căpitan și antrenor al FCSB este un „talisman norocos” pentru roș-albaștri, iar Gigi Becali ar trebui să-l aducă din nou la echipă.

„Pintilii nu a semnat? El e talisman. Mă refer la faptul că a avut rezultate acolo. A câștigat două titluri. E un băiat super, cred că s-ar mula pe oricine ar fi. Ar avea sens. Oricum ar fi, Pintilii știe cu ce se mănâncă FCSB în ultimii trei ani și are tot sensul să vină secund. Ar fi un plusvaloare în stafful echipei”, a spus Răzvan Raț, la

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„Le-a mers bine cu doi antrenori, au câștigat două campionate. Sunt curios, oare ar putea lucra cu Reghe? E băiat bun. A fost acolo, cunoaște jucătorii, cu toate că sunt mulți noi. Când ai un secund bun în care ai încredere, poți să-l lași să lucrezi pe diverse compartimente. Pinti a lucrat cu o mare parte dintre jucători și știe cum să intre în grații. Ar fi un ajutor pentru Reghe să-i dea un imbold și să-i spună Uite, fii atent, cu ăștia ne purtăm așa, cu ăștia am întâmpinat problemele astea. Până la venirea lui Pinti, Reghe are o misiune interesantă”, a spus și Ciprian Marica pentru sursa citată.

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Cum a comentat Reghecampf posibilitatea ca Mihai Pintilii să se alăture staffului său

Conștient de faptul că Mihai Pintilii este în acest moment liber de contract, în rolul de antrenor secund, ci a explicat că așteaptă mai întâi să ia pulsul echipei, după care va trage concluziile și va ști dacă stafful mai are nevoie de oameni în plus. Însă, în cazul în care se decide că stafful său nu este destul de mare, atunci Mihai Pintilii poate fi o variantă foarte bună deoarece cunoaște foarte bine echipa.

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„(n.r. -Este stafful tehnic definitiv sau îl așteptați și pe Pintilii?) Am văzut că se discută foarte mult. Noi am anunțat foarte clar că mâine o să vină Dinu Viorel și Adrian Popa, plus cei care sunt în stafful echipei în momentul de față. Când am ajuns, am avut o discuție, Pinti era angajat la echipa lui. N-am discutat vreodată cu el despre acest lucru. Cred că nu este cazul în momentul de față. Trebuie să văd exact ceea ce avem de rezolvat în perioada următoare, lucruri care sunt foarte importante, și dacă vom avea nevoie de cineva, vom apela la oameni care cunosc echipa”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.