Ciprian Marica, siderat de analiza CCA după ce Farul a cerut două penalty-uri cu CFR Cluj: „O rușine! Asta e nesimțire! M-am săturat să ni se bage pumnul în gură”

Ciprian Marica a luat cuvântul după ce Kyros Vassaras a analizat fazele de arbitraj de la Farul – CFR Cluj 1-2. Acționarul constănțenilor a turbat de furie când a auzit

Ciprian Marica a pus tunurile pe CCA! Explicațiile lui Kyros Vassaras l-au scos din sărite

Conducerea Farului tună și fulgeră după ce a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 1-2. După meci Acum a venit rândul lui Ciprian Marica să dea de pământ cu arbitrii. Fostul atacant a fost deranjat teribil de explicațiile lui Kyros Vassaras.

„Analiza asta a CCA, după ce s-a întâmplat la meciul cu CFR Cluj, mi se pare pur și simplu nesimțire. Sincer, sunt singurele cuvinte pe care pot să le spun și m-am săturat ca permanent să fim amenințat și să se bage pumnul în gură conducătorilor și oamenilor care bagă bani în fotbal. Una-două ești chemat la comisii, n-ai voie să spui nimic, permanent trebuie să ne cenzurăm, să folosim mănuși în exprimare și să fim cât mai…

‘Am crezut, am auzit, e părerea mea’ și tot felul de tertipuri. Nu ai voie să îi deranjezi cu ceva. Mi se pare strigător la cer. Și înainte de meciul cu CFR a fost cartonașul ăla roșu cu FC Argeș, sunt multe faze și nu suntem singurii care am fost dezavantajați și nu cred că există niciun dubiu. Din păcate nu suntem deloc solidari și uniți. E greu când ești singur și asta e o problemă.

Dacă i se întâmplă altuia nu ne interesează. Dacă ești singur te mazilesc pentru că au pârghiile necesare. Deci vrem ca lucrurile să fie corecte și facem apel către toate cluburile să ia atitudine. Împreună poate putem schimba lucrurile. De ce nu existau greșelile astea în tur, atunci când nu contau? Și toate într-o singură direcție. Mă întreb și eu, că trebuie să ai o cenzură totală în exprimare, ca să nu cumva să te cheme la comisii să îți mai dea o amendă. Extraordinar!”, a declarat Ciprian Marica, în exclusivitate pentru FANATIK.

Farul se simte vânată de arbitri: „FRF nu e străină de lucrurile astea”

A fost pentru a doua etapă la rând când Farul a avut probleme de arbitraj. În runda cu numărul 28, „marinarii” au pierdut cu FC Argeș, scor 0-1, după ce

„Pe cine amendează ei? Pe noi toți cei care cheltuim bani la fotbal. Păi stai puțin, nu avem voie să ne exprimăm, nu putem să spunem nimic? Chiar ne băgați așa pumnul în gură fără niciun pic de menajamente?! Cât mai încercați să ne diminuați implicarea și importanța noastră în fotbal? Păi suntem actorii principali! Nu mai putem nici să ne exprimăm liberi? Ăsta e oful nostru.

Cei din federație încearcă mereu să te ducă în zona aia: ‘Uite ce a zis, amendați-i, faceți, dregeți!’ Permanent încearcă să te provoace, să te ducă în zona asta: ‘Trebuie pedepsiți!’ Vor să ne facă să nu mai spunem nimic, să nu mai vorbim, să spui realitatea. Păi se vede cu ochiul liber, a văzut o țară întreagă. Să încerci să faci din negru alb e chiar nesimțire. Cum să încerci să faci așa ceva? Analiza aia făcută de CCA e o rușine la adresa oamenilor de fotbal, a celor care se pricep și bagă bani în fotbal. Repet, e nesimțire!

Nu cred că există un singur vinovat pentru situația asta în care am ajuns. Eu cred că, pentru că așa trebuie să vorbesc, așa vor… Deci eu cred că FRF nu e străină de lucrurile astea. Noi vom lua atitudine și cerem asta și celorlalte cluburi. Așadar vom face o adresă la FRF și către comisii. Nu se poate să fim numai noi chemați și să fim trași la răspundere.

Noi am fost mereu transparenți, iar în arbitraj se promovează cenzura asta, zero transparență. Vezi doar că a mai fost suspendat câte un arbitru zece etape. Așa și? Cu ce ne ajută asta? Noi pierdem bani! Fiecare loc pierdut în clasament înseamnă bani. Ni-i dă cineva înapoi la final când pierdem? Cum îi socotim?”, a adăugat acționarul Farului.