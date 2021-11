Ciprian Marica, șocat de acuzațiile pe care i le aduce Ilie Năstase: „Ieri am fost la masă cu Ilie, ne-am despărțit prieteni, nu înțeleg nimic...” Exclusiv

Ciprian Marica a fost acuzat de că l-ar fi dat afară din Fundația care îi poartă numele și prin care este administrată Baza sportivă Voința, pe care a primit-o fostul mare tenisman în administrare, în urma a nu mai puțin de 13 ani de procese, în primăvara lui 2012.

a declarat pentru FANATIK că asociatul său i-a furat pur și simplu Fundația și baza Voința.

„Ciprian Marica mi-a furat fundația! Eu, care am creat fundația, nu mai sunt membru, nu mai sunt nimic… L-a băgat pe taică-su și pe unchi-su în fundație și pe mine m-a scos, am rămas fără fundație, asta a făcut domnul Marica. Mi-a furat baza Voința!” – Ilie Năstase

Primul număr 1 mondial ATP din istoria tenisului, „Nasty” susține că s-a folosit de o procură pe care el i-a dat-o și îl amenință cu tribunalul

„A făcut niște hârtii… că eu i-am dat o procură, ca membru, să poată lucra acolo, în cadrul fundației… și el și-a băgat familie… a făcut falsuri, cred… Mi s-a făcut rău când m-a anunțat avocatul… Am probleme cu inima, am bypass, am făcut palpitații, am fost la spital…” – Ilie Năstase