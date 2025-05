Ciprian Marica spune adevărul despre relațiile sale amoroase și câte milioane de euro a pierdut din cauza prietenilor: „Am înșelat”

Fostul fotbalist Ciprian Marica a făcut de curând o serie de dezvăluiri spumoase, fără perdea, în podcastul lui Adrian Cristea (Bursucu), despre viața personală despre care foarte rar vorbește deschis.

Ciprian Marica, două milioane aruncate pe fereastră

Prieten bun cu Bursucu, Ciprian Marica a acceptat invitația în podcastul său, căci a fost locul potrivit unde să dea ceva mai mult din casă, simțindu-se în largul său. Din subiectele abordate nu puteau lipsi banii pe care i-a pierdut din cauza unor decizii greșite, relația cu partenera sa, Ioana, petrecerile din vremurile bune și nebune cu colegii de la Națională, scandalul dintre Adrian Mutu și ospătarul care îl agasa la o petrecere de la mare, dar și infidelitățile.

ADVERTISEMENT

Încă de la începutul interviului, sportivul recunoaște că a pierdut în jur de două milioane de euro pentru că nu a știut în ce să bage banii pe care i-a câștigat ca fotbalist. Investițiile proaste și asocierile neinspirate l-au costat destul de mult pe Marica.

„Am pierdut cam două milioane de euro. Nu au fost numai afaceri cu prietenii, au fost și sfaturi, hai să cumpărăm acolo, să facem acolo. Au fost investiții prost făcute. E bine și asta o spun pentru toată lumea să faci ceea ce știi. Nu poți să știi totul. Mă uitam la dezbaterea prezidențială, nu trebuie un președinte să le știe pe toate. Totuși, n-au fost întrebări despre sport și cultură, puteau să îl întrebe dacă tot le știe pe toate. Am cumpărat și cryptomonede, dar nu acolo am pierdut. Au fost niște fonduri de investiții în care am investit și n-a fost să fie”, a declarat Ciprian Marica,

ADVERTISEMENT

Marica, dezvăluiri despre episodul lui Adi Mutu cu ospătarul. Cine a avut dreptate

Apoi, Marica a pus pe masă unul dintre cele mai mediatizate episoade din viața prietenului său, Adi Mutu, cel în care s-a luat la harță, acum mai mulți ani, cu un ospătar care l-a amenințat după ce l-a fotografiat fără să îi ceară acordul.

În discuția avută despre petreceri și alcool, Ciprian Marica i-a spus lui Adi Cristea că tot timpul s-a ținut departe de băutură, dar nu din virtute, ci pentru nu-l ”duce organismul”. Trecând de la una la alta, despre cum fac unele persoane când consumă prea mult alcool, Ciprian Marica a ajuns la episodul tensionat în care a fost implicat Adi Mutu.

ADVERTISEMENT

„Ospătarii făceau poze pe sub masă, te filmau”

„Eu nu sunt cu alcoolul. Dacă beam sau pierdeam noaptea, nu mai puteam să fac nimic a doua zi. Mi-a zis taică-meu că eu nu duc și așa e. Uite, model, Gabi Tamaș, bea, pierde noaptea, el e tanc. Ăsta e organismul lui. Organismul meu n-a putut face niciodată față. Au fost mai multe petreceri. Îmi aduc aminte de niște ieșiri de pe malul mării, de la Rex, când mergeam cu Naționala și era să ne luăm la bătaie pe acolo, dacă știți povestea cu Mutu, cu ospătarul. Am ieșit ca băieții să mâncăm ceva, să ne simțim bine, dar când bei cam mult sau exagerezi…

ADVERTISEMENT

Sincer, ospătarul a fost de vină și nu că vreau să îi iau apărarea lui Adrian. Făcea poze și dacă dădeai poze la ziarele de scandal, primeai niște bani. Ospătarii făceau poze pe sub masă, te filmau. L-am prins și el tot făcea poze. S-a ridicat și spune: ”Bă, nu mai face poze. Ți-am zis să nu faci poze?”. Și i-a zis cel care făcea poze: ”Bă, oi fi tu Adrian Mutu, dar dacă îți dau un pumn te arunc în fântâna asta!”. Era o apă curgătoare, așa, o fântână. Și de acolo a plecat. De acolo a plecat scandalul. Asta a declanșat tot”, a povestit Marica.

Ciprian a flirtat la un moment dat și cu ideea de a intra în politică. A avut un moment de ”rătăcire”, crezând că ar putea schimba ceva de unul singur, dar și-a dat seama că nu e atât de ușor. S-a plâns, în cadrul aceluiași podcast, că sportul nu mai există de ceva vreme în discursul politicienilor. Tocmai din acest motiv a mers la vot, dar cu tristețe.

Fotbalistul a fost atras la un moment dat de politică, dar și-a revenit repede

„M-am dus trist la vot, pentru că n-am văzut niciun cuvânt despre sport. Mi-ar fi atras cineva atenția să zică și despre sport ceva, de aia zic că m-am dus trist la vot. Și la parlamentare, sportul e la și restul. Hai să vedem cum va sta treaba. Cert e că la primăria Capitalei, văzându-l pe Nicușor Dan, mi se pare că totul a fost blocat. Sper ca țara să nu fie blocată.

Întotdeauna am avut senzația că e un cerc închis în care nu poți pătrunde, că doar anumite persoane beneficiază de anumite facilități. Sincer, într-un moment de rătăcire, venit acasă, naiv, mă gândisem să intru în politică. Apoi mi-am dat seama că nu e de mine.

Credeam că pot schimba lucrurile, dar e imposibil în sistemul actual. Ai nevoie de o echipă, în primul rând. Ai nevoie de oameni care își doresc schimbarea, iar eu azi sesizez la aproape 10 ani de când sunt în România că nimeni nu își dorește schimbarea. Lucrurile merg așa, mai bine, mai prost, om vedea ce o ieși”, a mai spus Ciprian Marica.

Adevărul despre relațiile sale amoroase: neagă aventurile cu Bianca Drăgușanu și Adelina Pestrițu

Deși numele lui a fost asociat de-a lungul timpului cu diverse femei cunoscute din showbiz, nu toate idilele sale s-au și consumat în realitate. Despre relațiile asumate cu Ilinca Vandici și Gina Pistol n-a avut nimic de comentat, însă așa-zisele aventuri cu sau Adelina Pestrițu au fost negate cu vehemență.

„Am încercat să fiu discret, dar nu mi-a ieșit. Nu știu câte gagici am avut, nu am numărat. La vârsta adolescenței am vrut să am cât mai multă experiență. Da, am avut concurență cu colegi de-ai mei, de-ale tinereții valuri, competiții din astea. E mult spus pariu, ceva de genul cine o scoate la cafea.

Nu era vorba de câștigat. Nu ne spuneam că lucrurile deveneau serioase. Cumva, era doar o competiție tacită. Nu am fost adeptul relațiilor publice. Am considerat că dacă vrei să ai ceva cu cineva trebuie să fie între tine și acea persoană. Astea-s povești cu Bianca Drăgușanu și Adelina Pestrițu. Ilinca Vandici și Gina Pistol, da”, relatează Marica.

În final, Marica a mai spus că nu i-a impus Ioanei să nu apară în presă, să nu devină figură publică, ci a fost alegerea ei. Totodată, a recunoscut că atunci când era mai tânăr a călcat strâmb și a dezvăluit și de la ce se ceartă cu iubita lui.

„Când eram mic am înșelat”

„Dacă eu consideram că există o fată atrăgătoare, nu credeam că e de interes public, dar n-a depins numai de mine. A fost libera ei exprimare dacă a vrut sau își dorește să apară. Nu i-am impus nimic, nu am condiționat-o. Nu știu dacă i-ar plăcea sau nu. Cert e că nu a avut cerințe sau să aibă vreun interviu, să apară.

Nu sunt posesiv, nicidecum, cred că fiecare trebuie să aibă libertatea lui. Eu sunt mai certăreț de fel. Mă iau de la lucruri simple. Pe mine mă ia nervul de la volan. Îi e frică cu mine, are un trac. Eu sunt cel mai bun șofer. Îi zic să bage frână și totul se termină: pune pe avarii că trec eu la volan. Nu vede gropile, nu le vede neam, pe toate le ia. Merge prea încet, nu se bagă. Probleme adevărate, nu așa! Nu sunt lucruri grave și aș minți să zic că țin supărarea. Uit foarte repede și asta e iar o calitate a mea. Ea de multe ori îmi zice de ce vorbesc cu diverse persoane care au fost nedrepte cu mine.

Când eram mic am înșelat, vorbesc serios. Eram mic, mic atunci. Chiar se întâmpla îi ziceam lui taică-meu: uite ce am găsit la domnișoara asta în telefon. Și el mi-a zis de ce mă uit, că nu are rost și mare dreptate a avut. Erau discuții cu maică-sa, erau de toate. Eu eram oaia neagră. Asta e. (…) N-am cerut-o pe Ioana, nu”, a adăugat