Ciprian Marica știe cum trebuie să joace România cu Turcia: „Moment dificil pentru noi”

de cel mai important meci din ultimii ani, barajul de calificare la Cupa Mondială, contra Turciei, iar fostul internațional, Ciprian Marica, a vorbit despre șansele pe care elevii lui Mircea Lucescu le au înaintea duelului de la Istanbul.

Ciprian Marica a analizat șansele României pentru barajul cu Turcia și a dat verdictul

Ciprian Marica a fost unul dintre jucătorii importanți pe care echipa națională i-a avut în ultimii 20 de ani, genul de atacant de care în aceste zile ar fi mare nevoie. Fostul fotbalist a concluzionat că pentru trupa pregătită de Mircea Lucescu va fi nevoie de un joc colectiv foarte bine conturat, pentru că la nivel individual este o diferență în . De asemenea, Marica le recomandă tricolorilor să fie pregătiți de un meci în care să se apere și să profite de orice șansă pe care o au de a marca.

„E clar că plecăm cu șansa a doua, jucăm în deplasare și toate calculele ne dau cu minus. Dar avem o șansă, e șansa noastră, mică, și trebuie să profităm de ea. S-a văzut de multe ori că se poate prin calitate colectivă să bați calitatea individuală. Sper ca ei să fie individual mai buni, dar noi să arătăm că suntem o echipă. Nu mă aștept să-i atacăm pe turci, sper să avem capacitatea de a ne sacrifica și de a ne apăra foarte bine, iar când avem jumătate de ocazie să marcăm două goluri. Trebuie să avem și soarta de partea noastră în acea seară. Sper să producem surpriza, că ar fi o surpriză să-i batem la ei acasă. Sper ca Mircea Lucescu să le dea toate informațiile și sunt sigur că o să o facă în cel mai mic detaliu.

Să reușească să-i capaciteze să se autodepășească în multe momente importante ale jocului, publicul ne va fi ostil. Individual, unu la unu, fiecare trebuie să-și câștige duelul. Clar că acest baraj vine într-un moment dificil pentru noi, nu cel mai bun, avem accidentați, absențe. S-au mai văzut surprize când cei care au venit ca înlocuitori au făcut o treabă foarte bună. Suferim, nu avem atac, din păcate, și cei care sunt nu au o formă bună. E nevoie de sacrificiu. Trebuie să fructificăm fiecare jumătate de ocazie și pe fază defensivă pur și simplu să avem capacitatea necesară să ne dublăm și triplăm. Echipa va fi cheia, nu putem câștiga individual partida”, a spus Ciprian Marica.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI