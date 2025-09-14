Ciprian Marica surprinde total înainte de U Craiova – Farul: „Sper ca Universitatea să câștige titlul!“

Universitatea Craiova și Farul Constanța se întâlnesc duminică seară, de la ora 18.00, pe Stadionul Oblemenco, într-un meci din cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Misiunea oltenilor de a rămâne în fruntea clasamentului și după această etapă nu este una ușoară, având în vedere că „marinarii“ și-au pus în gând să plece neînvinși din Bănie, în timp ce . Totuși, o declarație mai mult decât surprinzătoare a venit, de curând, din partea unui oficial al grupării de la „malul mării“.

Ciprian Marica simte și o dorește pe Universitatea Craiova campioană

La o vizită personală în Craiova, în prima parte a acestei săptămâni, acționarul minoritar al Farului Constanța, Ciprian Marica a vorbit și despre meciul direct cu Universitatea Craiova. Marica a surprins când a afirmat că trupa lui Mirel Rădoi este favorită în acest sezon la titlul de campioană, lăudând tot ce se întâmplă la gruparea din Bănie.

„Duminică ne așteaptă și la fotbal un derbi, Universitatea Craiova – Farul Constanța, unde trebuie să câștige cine e mai bună. E clar că nu e cea mai bună perioadă a noastră. Am reușit să câștigăm în Cupă, am câștigat și acasă și sunt două meciuri care ne dau încredere, însă vom avea un meci infernal la Craiova. Mă aștept să fie stadionul aproape plin, iar cu artmofera pe care o creați… Sperăm ca jucătorii noștri să facă față.

La Craiova se simte ceva! O fi titlul, n-o fi… Cu Mirel Rădoi pus pe fapte mari văd că scriu istorie cei de aici. Mă bucur și pentru Mihai Rotaru, care are nevoie de performață, iar acest oraș și împrejurimile respiră sport și în mod deosebit fotbal. Ar fi frumos ca Universitatea Craiova să fie campioană. Să fie doar o iluzie ceea ce simt eu, că o să câștige campionatul? Rămâne de văzut. Văd că ambiția este la cote maxime, că se face performanță și că lucrurile sunt seriose. Sper să câștige campionatul. Craiova are o echipă frumoasă, cu un stadion superb. Te simți fotbalist să joci la Craiova“, a afirmat reprezentantul Farului.

Marica îi dă șanse bune Craiovei în Conference League

Întrebat ce crede că va reuși Universitatea Craiova în Conference League, Ciprian Marica a spus că Mirel Rădoi are o echipă bună, în formă, dar că are nevoie și de puțin noroc.

„Întotdeauna cred că e mai important să te uiți la tine și la ce poți tu să joci. Craiova a arătat că are jucători mulți în formă. Baiaram iese la rampă, nu degeaba este convocat la echipa națională. Au echipă, iar dacă vor prinde și o zi bună, pentru că este nevoie să ai și o zi bună împotriva echipelor din Bundesliga și din afară, care au un alt ritm, sper ca Universitatea Craiova să reușească în Conference“, a punctat Ciprian Marica.

UEFA a fost îngăduitoare, Universitatea Craiova a scăpat de suspendare

din partea UEFA. Oltenii riscau să joace cu Peluza Nord închisă, după incidentele de la meciul cu Istanbul Başakșehir, disputat pe „Ion Oblemenco”. Atunci, suporterii echipei lui Mirel Rădoi, supărați pentru faptul că nu li s-a permis să intre pe stadion cu un banner uriaș, au afișat mesajul „F*ck UEFA”.

Forul european ia, în general, măsuri dure în astfel de cazuri, iar șansele ca Peluza Nord să fie închisă la meciul Universității Craiova cu Noah, primul pe teren propriu din faza UEFA Conference League, erau uriașe.

Totuși, oltenii au scăpat ieftin. FANATIK a aflat în exclusivitate că UEFA a iertat-o pe Universitatea Craiova de suspendare. Acum, suporterii Universității Craiova sunt așteptați în număr mare pe „Ion Oblemenco”, pentru a-și susține favoriții.

Forul european a dictat doar o amendă de 29.000 de euro. Crainicul stadionului, Toni Sorică, cel care a fost eliminat de arbitru în meciul cu Başakșehir, a fost suspendat un meci. Totuși, pedeapsa poate fi ispășită în decurs de un an calendaristic.