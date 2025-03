Ciprian Marica trage un semnal de alarmă după San Marino – România 1-5: „Dacă jucăm așa, nu vom avea nicio șansă cu Austria”

România a obținut luni seară primul succes din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii , scor 5-1, dar . Lucrul acesta l-a remarcat și Ciprian Marica.

Ciprian Marica are emoții înaintea meciului cu Austria: „Jocul României nu mă convinge”

Naționala de fotbal a României a trecut peste eșecul suferit la București în fața Bosniei și . Tricolorii au marcat de cinci ori în poarta adversă, dar în unele momente .

Lucrul acesta l-a remarcat și Ciprian Marica. Fostul internațional român s-a declarat îngrijorat de felul în care au evoluat mai mulți jucători de la care așteptările sunt foarte mari și a transmis că meciul cu Austria va fi unul foarte dificil, dacă jocul va fi similar.

„Au fost și lucruri bune. Mă refer aici la faptul că am reușit să revenim după înfrângerea de acasă cu Bosnia, am arătat disponibilitate la efort, ambiție, dăruire. Am vrut să marcăm și am reușit să înscriem cinci goluri. Din acest punct de vedere, sunt aspecte pozitive.

Totuși, jocul României nu mă convinge și aș minți dacă aș spune altceva. Nu cred că, dacă vom juca în acest mod, vom avea șanse cu Austria. Mă neliniștește faptul că mulți jucători nu sunt în cea mai bună formă.

Greșim pase simple, suntem precipitați, iar de multe ori am făcut greșeli neforțate. Mi-e teamă, nu sunt convins. Chiar dacă în această seară am câștigat cu 5-1, acesta este sentimentul pe care îl am. Sunt puțin neliniștit în perspectiva meciului care urmează”.

Ciprian Marica: „Cel puțin cinci jucători care nu au fost la cel mai bun nivel”

„Man nu a fost cel mai strălucit, Marius Marin nu a fost cel mai bun… Stanciu la fel, Drăguș iarăși… nu putem spune că a fost la nivelul lui. Burcă – OK, Popescu – OK. Bancu, la primul meci cu Bosnia… Rațiu – excelent.

Dacă ne uităm la echipă, putem spune că avem cel puțin cinci jucători care nu au fost la cel mai bun nivel”, a declarat Ciprian Marica, potrivit .