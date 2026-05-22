Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de barajul cu Chindia: „E o situaţie jenantă pentru Farul şi pentru toţi! Gardoş spune că nu aveau obiectiv nici să intre în play-off”

Farul Constanţa va juca împotriva Chindiei Târgovişte în barajul de promovare/menţinere în SuperLiga. Turul e programat sâmbătă, de la ora 17:30. şi au ajuns să joace baraj împotriva echipei care a terminat pe ultimul loc în play-off-ul ligii secunde, dar care a profitat de faptul că CSA Steaua şi FC Bihor nu aveau drept de promovare.

Ciprian Marica, mesaj dur înaintea barajului cu Chindia: „Este o situaţie jenantă! Sperăm ca în al 12-lea ceas să ne trezim”

Ciprian Marica este unul dintre acţionarii Farului. Într-un dialog cu FANATIK, fostul internaţional a tras un puternic semnal de alarmă, spunând că jucătorii trebuie să se trezească în al 12-lea ceas, fiind o situaţie jenantă pentru tot clubul:

„Sper să rămânem în prima ligă, să câştigăm barajul. Este o situaţie jenantă pentru Farul şi pentru toţi. Sperăm ca în al 12-lea ceas să ne trezim şi să facem un joc solid. Iaşul era favorită cu Metaloglobus şi a venit Metalo în Liga 1. Trebuie să fii foarte atent la meciurile astea. Vorbeam cu Gardoş că nici nu aveau obiectiv să intre în play-off, erau locurile 1-10. Au intrat în play-off şi acum joacă şi baraj. Trebuie să fim foarte atenţi”, a spus Marica pentru FANATIK.

În ciuda situaţiei dificile în care a ajuns, Farul Constanţa este mare favorită în barajul cu Chindia Târgovişte, care a obţinut o singură victorie şi un singur egal în cele 10 meciuri de play-off. În aceste condiţii, „marinarii” sunt mari favoriţi pentru rămânerea pe prima scenă.

Indiferent de rezultat, ar putea fi ultimele meciuri ale lui Flavius Stoican la Farul Constanţa. Din informaţiile FANATIK, , care ar putea să preia echipa începând din sezonul viitor. Stoican a declarat că echipa sa e favorită pe hârtie şi e bucuros că revin Vînă şi Dican:

”Trebuie să fim focusați și să fim conștienți de importanța partidei. Chindia Târgoviște este o echipă foarte bună, care are în componență jucători care au trecut în SuperLigă. În ceea ce privește evoluția noastră, sper să avem șansă, iar acum sper să spargem și noi gheața. Am o liniște pentru că revin jucători importanți. Ionuț Vînă, care a lipsit și s-a resimțit în ultimele meciuri, va reveni. Victor Dican revine și el, dar încă nu știam dacă va putea și George Ganea. Faptul că acești doi jucători revin mă liniștește foarte mult.

Sper să obținem o un rezultat bun încă din primul meci. Este și un avantaj că jucăm returul acasă, dar e foarte important ce facem și în deplasare. Vreau să abordăm la victorie meciul de la Târgoviște. Vreau să marcăm din ocaziile create și să nu ne mai facem viața grea. Farul este favorită pe hârtie. Însă, pe teren, fotbalul ne-a pedepsit în ultimele meciuri. Am avut unele momente de superficialitate, dar în aceste două meciuri trebuie să schimbăm în acest lucru”, a spus Flavius Stoican înaintea meciului.