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Gigi Becali i-a dat ultimatum lui Marius Baciu înainte de meciul cu Petrolul să obțină „patru puncte” din dubla cu ploieștenii și Craiova pentru a rămâne antrenor la FCSB. În condițiile în care bucureștenii au remizat acasă cu „haita” din Ploiești, în mod evident Marius Baciu nu va mai rămâne la echipă prea mult timp.

Ciprian Marica nu vede cum un antrenor care se respectă ar putea merge la FCSB să colaboreze cu Gigi Becali

Î și pare dispus să renunțe să facă schimbările. I-ar fi propus o astfel de variantă lui Edi Iordănescu, însă fostul selecționer nu pare interesat de ofertă. În ultima perioadă s-au vehiculat și alte nume ca și înlocuitor al lui Baciu, printre care Dan Petrescu, Mirel Rădoi, Marius Șumudică, Florin Maxim și Ianis Zicu.

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Surprinzător, Adrian Mutu a recunoscut că ar fi interesat de o aventură la FCSB. Ciprian Marica, fostul coechipier de la națională al lui Mutu a rămas mască la auzul veștii și nu vede cu ochi buni această tentativă a lui Mutu de a ajunge pe banca celor de la FCSB.

„Am văzut că și Mutu a fost atras de această ofertă. Mă surprinde Adi. Oamenii se mai schimbă. Îți asumi să mergi la FCSB în condițiile în care știi cum se desfășoară lucrurile acolo. Domnul Becali e transparent, popular, vine înainte de meci, spune echipa, după meci comentează schimbările, jocul echipei. Îți asumi că ai un astfel de patron. Dacă tu crezi că poți să colaborezi cu el, foarte bine. Sper să aibă succes cine merge acolo”, a declarat Marica.

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Adrian Mutu pare dispus să meargă la FCSB dacă Gigi Becali îi garantează că nu se implică la echipă

Ce dialog a avut, de fapt, Adrian Mutu cu Gigi Becali în direct la ? Invitat în studio, Adrian Mutu a comentat „propunerea” de nerefuzat pe care Gigi Becali o are pentru orice antrenor de calibru care acceptă să vină la FCSB: să antreneze pe gratis cu garanția că patronul nu se mai implică la echipă.

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să te împaci. Roagă-te să nu câștige Baciu la Craiova”, a comentat Becali. Cu toate acestea, după ce s-a gândit mai bine, Becali a revenit asupra declarațiilor și a anunțat că nu dorește să se mai facă astfel de „speculații”.

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„Nu are rost să vorbim, pentru că se speculează. Nu e frumos nici pentru Baciu. De exemplu, eu îl sun pe Mirel și nu-mi răspunde. El așa face. Eu nu l-am sunat ca să-l pun antrenor, eu l-am sunat ca naș și să văd ce mai face. Mie îmi place analiza lui Adrian Mutu”, a completat Gigi Becali, la Digi Sport Special. Sigurul lucru care l-ar putea ține departe pe Mutu de FCSB e trecutul său dinamovist, la fel ca și în cazul lui Ianis Zicu. Adrian Mutu ar putea afla dacă locul de antrenor la FCSB devine vacant sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30. Atunci e programat meciul de totul sau nimic pentru Marius Baciu dintre Universitatea Craiova și FCSB.