Ciprian Marica, verdict din tribune: “Alaba, marele fotbalist de la Real Madrid, a fost depășit tot meciul de Bîrligea și Dragomir”

a produs un val de reacții pozitive în jurul echipei naționale. Ciprian Marica a intrat în direct și și-a spus impresiile după rezultatul răsunător obținut de „tricolori”. Ce a spus despre Mircea Lucescu, dar și cine au fost jucătorii care l-au dat pe spate pe fostul atacant român.

Ciprian Marica, nelipsit de la meciurile echipei naționale, a fost prezent duminică seară pe Arena Națională la partida câștigată de România cu 1-0 contra Austriei. Fostul atacant român a spus cum a trăit partida, iar apoi l-a lăudat pe selecționerul Mircea Lucescu.

„Nu prea am voce, chiar am țipat la gol, am trăit la maxim. Am fost pe stadion. I-am bătut pentru că am avut dăruire. Nea Mircea a fost inspirat. Am spus înaintea meciului că trebuie să vină cu experiența sa și să își pună amprenta asupra jocului. A fost inspirat în alegerea jucătorilor.

Eu, sincer să fiu, l-am văzut pe Dragomir destul de șters cu Moldova, nu l-am văzut așa cum l-a simțit Nea Mircea, asta este experiența. Apoi, a avut curaj să îl titularizeze pe Hagi, care jucase și noi avem chestia asta cu jocurile din 3 în 3 zile. Apoi, l-a simțit pe Bîrligea, care l-a depășit tot meciul pe marele Alaba de la Real Madrid, și el și Dragomir. A reușit să le transmită ambiția și dăruirea asta Mircea Lucescu, este meritul dânsului!”, a spus inițial Ciprian Marica.

Ciprian Marica, mesaj acid pentru Ralf Rangnick, fostul său antrenor, după România – Austria 1-0. „Băi, băiatule, v-am depășit la tot!”

Ciprian Marica a taxat declarațiile date de Ralf Rangnick. însă fostul său elev de la Schalke 04 i-a transmis un mesaj dur.

„Am câștigat duelurile, am fost ambițioși, ne-am autodepășit în multe momente. Golul a arătat că știm să fim nemți când trebuie să fim nemți. Drept dovadă că Ghiță era în careu la acea fază și nu s-a grăbit să se întoarcă înapoi. Tot meciul am simțit de pe stadion că putem câștiga, nu a fost o victorie întâmplătoare. Jocul a funcționat, ne-am bătut cu un adversar net superior nouă și l-am învins pe merit.

L-am auzit pe antrenorul lor, după meci, că nu i-am surprins cu nimic. Băi băiatule, mi-a fost antrenor la Schalke, iartă-mă… am înțeles că sunteți mândri, dar v-am depășit la toate capitolele, am fost peste voi. V-am bătut la duelurile 1 contra 1, nu ne-ați fost superiori cu nimic. Am câștigat meciul pe merit!”, a mai spus fostul atacant român.

Remarcații lui Ciprian Marica după victoria României cu Austria. „Excelent! S-a bătut cu ei!”

Actualul oficial de la Farul Constanța și-a îndreptat apoi discursul către elevii lui Mircea Lucescu, numindu-i pe cei care l-au dat pe spate. Marica a invocat numele lui Vlad Dragomir, Ianis Hagi, dar și al lui Daniel Bîrligea.

„Pe lângă faptul că i-am surprins, mi s-a părut că noi am controlat partida. Dragomir, să alerge atât, bravo lui. Nu l-am văzut, nu l-am simțit… A alergat pușitul acesta, bravo lui, felicitări. Hagi s-a comportat ca un adevărat căpitan, bravo lui. Bîrligea, și toți cei de pe fund, excelent! Portarul a avut o intervenție excelentă când a trebuit.

Aseară chiar am fost mândru de echipa națională. Excelent. Tactica aleasă bine, jucători inspirați. E victoria dânsului, a lui Mircea Lucescu! Un meci excelent pentru Bîrligea. Puștiul s-a bătut excelent cu ei. Bîrligea, excelent! S-a bătut cu ei, a stat pe picioare… Băieții noștri au fost buni, și îi felicit pe această cale!”, a concluzionat Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.