Ciprian Marica, verdict dur după dezastrul naționalei în Nations League! Avertisment pentru Gică Hagi: „Va reflecta de zece ori!”

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Fostul atacant al naționalei, Ciprian Marica, a comentat în stilul caracteristic cele patru înfrângeri ale naționalei României din Nations League. După ce selecționerul Gheorghe Hagi a făcut mai multe „experimente” cu primul 11, Marica e de părere că în viitor vom vedea o echipă care nu se va mai schimba prea des.

Ciprian Marica nu crede că Gheorghe Hagi se va mai hazarda să facă experimente la echipa națională în viitor

„Eu sunt sigur că Gică Hagi va reflecta de zece ori până să alinieze următorul prim 11. Eu cred că şi aşteptările lui au fost înşelate, crezând că putem să aliniem două echipe la trei zile. A avut Gică Hagi încredere în prea mulţi jucători, sunt convins că se vor schimba lucrurile din campania următoare, din meciurile care urmează.

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Nu mă aşteptam şi cred că nimeni nu se aştepta să avem patru înfrângeri din patru meciuri în Nations League. Însă, totodată, avem nevoie de un duş rece. Al câtelea duş rece… Asta toţi ştim că deja am cam ajuns la limită.

Gică Hagi însă este un selecţioner. , eşti selecţioner. N-ai timp să antrenezi echipa prea mult, ai posibilitatea doar în câteva zile să le dai direcţia, să fii inspirat în selecţia jucătorilor, în alcătuirea primului 11 şi, bineînţeles, a tacticii de joc. În rest, nu prea ai timp să fii antrenor.

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Eşti selecţioner. , însă ceea ce a vrut probabil să ne şi arate este că nu avem o plajă atât de mare de selecţie, din care să alegem fotbalişti. Suntem puţini şi nici ăştia pe care îi avem nu pot juca din trei în trei zile”, a spus Marica.

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România mai are de disputat două jocuri din Nations League și speră să evite retrogradarea în C

România mai are de disputat două meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie). Pentru a salva această campanie din Nations League, România trebuie să învingă în ambele partide. Mai mult, românii pot profita de regulamentul UEFA care-i va trimite la un baraj ipotetic cu formație din Liga C, chiar dacă România va termina pe ultimul loc în Liga B.

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Pe lista posibililor adversari se numără echipe ca Albania, Cipru, Moldova, Estonia, Belarus, Armenia, Insulele Feroe sau Luxemburg. În viitor, UEFA vrea să transforme Nations League într-o competiție de tipul UEFA Champions League, cu grupe formate din zeci de echipe și un sistem complicat de play-off.