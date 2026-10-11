Ciprian Marica, verdict în lupta la titlu în SuperLiga: „Clar, par cele mai bune!”. Ce a spus despre FCSB

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SuperLiga a revenit după pauza competițională cu cea dea 11-a etapă. Ciprian Marica a vorbit despre lupta la titlu în actualul sezon și a rostit numele echipelor pe care le consideră favorite să pună mâna pe marele trofeu. Întrebat și de FCSB, fostul atacant al bucureștenilor a spus că rămâne de văzut odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

Ciprian Marica a dat verdictul: Dinamo și Craiova, favoritele sale la titlu în SuperLiga

După o pauză lungă alocată jocurilor echipelor naționale, SuperLiga a revenit la programul obișnuit. Etapa a 11-a a început, iar fiecare echipă își face noi calcule în privința obiectivelor stabilite la început de stagiune. Dinamo a reluat competiția cu o victorie cu 2-0 pe terenul lui Sepsi, rămânând liderul campionatului. Ciprian Marica, care , a vorbit despre lupta la titlu și consideră că echipa din „Ștefan cel Mare”, alături de Universitatea Craiova, campioana en-titre, sunt favorite la trofeu.

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Fostul internațional român a adăugat un nume surpriză pe listă, anume U Cluj, echipa care a învins rivala CFR cu 3-1 în derby-ul restant din etapa a 4-a. „Mai e mult până departe. Și la câștigarea campionatului ai nevoie de consistență. Deocamdată clar, Dinamo și Craiova sunt echipele care par cele mai bune. U Cluj, am înțeles că sunt ambiții mari, transferuri noi, rămâne de văzut!”, a spus inițial fostul atacant, pentru

Ce a spus Ciprian Marica despre FCSB în lupta la titlu

Însă Ciprian Marica nu a omis-o din discuție nici pe FCSB. Deși bucureștenii au avut o serie neagră de rezultate în SuperLiga, cu doar un punct obținut în ultimele 5 etape, fostul lor vârf consideră că lucrurile se pot schimba odată cu instalarea lui Laurențiu Reghecampf pe banca „roș-albaștrilor”. „Odată cu venirea lui Reghecampf, să vedem cum va arăta FCSB”, a mai spus Marica, conform sursei citate.

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Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul la FCSB. Împotriva Oțelului, , roș-albaștrii au câștigat cu 1-0, grație golului marcat de Alexandru Stoian în minutul 65. Astfel, antrenorul a respectat tradiția din primele două mandate, când a câștigat de fiecare dată în primul meci: 1-0 cu Concordia Chiajna și 2-0 cu Universitatea Craiova.