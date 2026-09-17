Sport

Ciprian Pamfile, ultrasul-problemă și unul dintre agitatorii din Piața Victoriei, a fost arestat la domiciliu! Prima reacție: „Am făcut-o pe barba mea”

Ciprian Pamfile a fost plasat în arest la domiciliu după violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Ultrasul s-a delimitat ulterior de Călin Georgescu și a transmis: „E pe barba mea tot”.
Alex Bodnariu
17.09.2026 | 09:01
Ciprian Pamfile ultrasulproblema si unul dintre agitatorii din Piata Victoriei a fost arestat la domiciliu Prima reactie Am facuto pe barba mea
ULTIMA ORĂ
Ciprian Pamfile, ultrasul instigator din Piața Victoriei, a fost arestat la domiciliu!
ADVERTISEMENT

Ciprian Pamfile, ultrasul ajuns în prim-planul violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, a fost plasat în arest la domiciliu. După aflarea deciziei, acesta s-a delimitat de Călin Georgescu și a susținut că a acționat pe cont propriu și în interes personal.

Ciprian Pamfile, ultrasul instigator din Piața Victoriei, a fost arestat la domiciliu!

Protestul ciobanilor din Piața Victoriei a degenerat într-o confruntare violentă cu forțele de ordine. Manifestația a început marți dimineață, pe fondul nemulțumirilor crescătorilor de animale, însă în mulțime au apărut și grupuri despre care autoritățile și participanții la protest au susținut că nu aveau legătură cu oierii.

ADVERTISEMENT

Mai multe persoane au forțat cordoanele Jandarmeriei și au pătruns pe străzile din apropierea Guvernului. Spre jandarmi au fost aruncate pietre, sticle, bucăți de bordură și alte obiecte contondente. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Zece jandarmi au fost răniți, potrivit informațiilor transmise ulterior de autorități.

„E pe barba mea tot!”. Prima reacție a lui Ciprian Pamfile după ce a fost plasat în arest la domiciliu

Ciprian Pamfile a fost unul dintre liderii instigatorilor. Acesta a condus un grup care a deturnat protestul și, conform Euronews, a fost una dintre persoanele implicate în violențe. Pamfile a fost ridicat, iar ulterior a fost plasat în arest la domiciliu.

ADVERTISEMENT
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea...
Digi24.ro
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană

După aflarea deciziei prin care a fost plasat în arest la domiciliu, Ciprian Pamfile a încercat să se delimiteze de Călin Georgescu și de orice asociere politică cu acesta. Pamfile a susținut că nu mai dorește ca numele său să fie legat de fostul candidat la alegerile prezidențiale și că acțiunile sale din Piața Victoriei i-au aparținut în totalitate.

ADVERTISEMENT
S-a terminat pentru Ianis Hagi
Digisport.ro
S-a terminat pentru Ianis Hagi

„Nu-l mai implicați pe Călin Georgescu în ce facem noi, în ce am făcut eu. E pe barba mea tot. Fac totul pentru Dumnezeu, Maica Domnului, poporul român, pentru că vă iubesc. Mă risc în continuare. Da, am crescut la țară când eram mic și știu ce înseamnă o hrană curată, nu o mai avem, din păcate, în ziua de astăzi. Mâncăm plastic, mâncare nocivă cu tot felul de substanțe și chimicale, de-aia îi susțin”, a declarat ultrasul după ce a fost plasat în arest la domiciliu.

ADVERTISEMENT

Ce le spunea Ciprian Pamfile urmăritorilor de pe TikTok înainte de protest

Cu doar câteva zile înainte de protest, Ciprian Pamfile publicase mai multe videoclipuri pe contul său de TikTok, în care le transmitea urmăritorilor să vină la București și să facă „haos” în Capitală. „Veniți cu tractoare, cu tiranje. V-am tot dat semne zilele astea. Dați-vă frâu liber imaginației. Curaj. Iubire pentru neam”, a transmis Ciprian Pamfile înaintea protestului.

Fotbalistul care a refuzat să fie rege! Joacă în Anglia și a spus...
Fanatik
Fotbalistul care a refuzat să fie rege! Joacă în Anglia și a spus „Nu” tronului
Fiica lui Mihai Stoica suferă cumplit după iubirea vieții ei! „ Mintea mea...
Fanatik
Fiica lui Mihai Stoica suferă cumplit după iubirea vieții ei! „ Mintea mea caută cu disperare orice frântură din tine”
Fostul fotbalist de la CFR Cluj a brevetat rețeta dezastrului: 366 de milioane...
Fanatik
Fostul fotbalist de la CFR Cluj a brevetat rețeta dezastrului: 366 de milioane de euro cheltuiți, zero goluri
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Legenda Stelei îl contrează pe Gică Popescu: 'Unde te-ai ascuns, băi, băiatule?'
iamsport.ro
Legenda Stelei îl contrează pe Gică Popescu: 'Unde te-ai ascuns, băi, băiatule?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!