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Bucureștiul a fost cutremurat de violențe marți, când sute de fermieri au organizat un protest în Piața Victoriei. Situația a degenerat și s-a ajuns la confruntări violente între protestatari și jandarmi, 24 de persoane având nevoie de îngrijiri medicale. Unul dintre liderii instigatorilor care au deturnat protestul este Ciprian Pamfile, care a devenit celebru după ce a intrat pe gazon în timpul meciului România – Austria 1-0, disputat în octombrie 2025 în preliminariile pentru Cupa Mondială.

Cine este Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. A devenit celebru după un meci al naționalei

a degenerat total și s-a lăsat cu pagube, rețineri și mai multe persoane rănite. Nu mai puțin de 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, 4 dintre ele fiind transportate la spital. Aproape 30 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar printre aceștia s-a numărat și Ciprian Pamfile.

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Conform , Pamfile, care este un susținător al lui Călin Georgescu, a apărut la bustul gol și a fost identificat de forțele de ordine drept unul dintre principalii organizatori ai instigatorilor la violențe, înainte de a fi reținut. Acesta a devenit cunoscut în octombrie 2025, când a intrat pe teren în minutul 78 al meciului dintre România și Austria de pe Arena Națională.

Pamfile a primit o amendă de 500 de lei și o interdicție de un an pe stadioane, iar după meci dezvăluia într-un motivul pentru care intrase pe gazon. „Am vrut să arăt tatuajul pe care îl am pe piept cu Iisus Hristos şi să le reamintesc că doar cu ei putem învinge. Nu a fost greu să îi driblez pe stewarzi”, afirma la acel moment Ciprian Pamfile.

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Ciprian Pamfile a dorit să candideze la Primăria Capitalei

Pamfile își exprima la acel moment intenția de a candida pentru Primăria Capitalei, însă acest lucru nu s-a concretizat. „Da, imediat, la alegerile astea îmi doresc care vor urma (n.r. cele din decembrie 2025) la Primăria Capitalei. (n.r. ce te mână în această luptă?) Setea de dreptate.

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Aş vrea să trăiască mult mai bine cetăţenii acestui oraş şi să fim mai uniţi, ca o familie. Vreau să construiesc cel mai mare institut pentru oamenii cu boli cronice. Am mai multe planuri, dar deocamdată nu le dezvălui”, afirma acesta pentru FANATIK în urmă cu aproape un an.