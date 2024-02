Ciprian Pian, liderul clanului Duduianu, eliberat din închisoare. ”Nu mă doboară nimic pe pământ”

În cursul nopții trecute, Laurențiu Duduianu, zis Ciprian Pian, a fost eliberat din închisoare. Bărbatul a fost așteptat de mai multe de rude în fața Penitenciarului Rahova, acolo unde a oferit și reacții în fața jurnaliștilor.

Ciprian Pian a devenit liderul clanului Duduianu imediat . Acesta a fost ucis în vara anului 2020. Laurențiu Duduianu fusese arestat preventiv, în vara anului trecut.

Era acuzat că și-a închis fosta iubită într-un portbagaj. Individul nu este însă la prima abatere. El a mai ajuns temporar în custodia poliției pentru tentativă de omor și pentru pornografie infantilă. Pian și-ar fi pus un copil în vârstă de trei ani să facă gesturi de natură sexuală.

În 2020, Ciprian Pian a fost acuzat că, împreună cu fratele lui, Grațian, a încercat să-l omoare pe Richard Gheorghe, imediat după ce acesta l-a înjunghiat mortal pe Emi Pian.

Reamintim că Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost asasinat prin înjunghiere de Richard Emanuel Gheorghe, zis Ciprian Napi. Crima a avut loc pe 4 august 2020, după un scandal iscat la un joc de barbut. În urma acestui eveniment, Ciprian și Grațian Pian, frații lui Emi, ar fi încercat să-l omoare pe Richard.

Ciprian Pian, după ce a ieșit din închisoare: ”Nu mă doboară nimic pe pământ”

În cursul serii de vineri, 16 februarie 2024, magistrații de la Tribunalul București au decis plasarea definitivă a lui Ciprian Pian sub control judiciar. Vestea a fost primită cu entuziasm de bărbat.

. În ceea ce privește acuzația de tentativă de omor, Pian admite că aceasta este una în acord cu realitatea.

”Eu am avut o amantă care m-a băgat la puşcărie, că sunt agresor sexual. Am o acuzaţie, pe care o recunosc până în pânzele albe, tentativa de omor. Da, domnule. Acolo sunt vinovat. L-a omorât pe fratele meu şi am fost.

Concubina mea n-a depus declaraţii împotriva mea pentru lipsire de libertate, ea a venit în instanţă şi a spus că sunt nevinovat. Nu mă doboară nimic pe pământ, îi am pe copiii mei lângă mine şi pe mama mea, pe care abia aştept să o văd”, a declarat Ciprian Pian jurnaliştilor, după eliberarea din arest, notează .