Ciprian Tătărușanu a ales între cei mai mari portari ai lumii: „În momentul de față, el este cel mai bun”

în această vară. după un sezon petrecut în Arabia Saudită, la Abha Club. De-a lungul carierei, goalkeeperul român a petrecut aproape un deceniu în Serie A și Ligue 1, două dintre campionatele de top ale Europei.

Ciprian Tătărușanu l-a ales pe Thibaut Courtois în detrimentul lui Petr Cech

Într-un interviu acordat , fostul portar al echipei naționale a fost provocat să aleagă între mai mulți portari. Inițial a fost vorba despre goalkeeperi din fotbalul autohton, iar Tătărușanu s-a ales pe sine din „duelurile” cu conaționalii Ștefan Târnovanu, Marian Aioani, Horațiu Moldovan, Florin Niță, Silviu Lung jr. și Emilian Dolha.

ADVERTISEMENT

În octombrie, , pe care îl vedea ca titular în poarta echipei naționale în următorii 10 ani.

Primul portar român în fața căruia a „cedat” Ciprian Tătărușanu a fost Bogdan Lobonț, urmat de Florin Prunea și Bogdan Stelea.

ADVERTISEMENT

Apoi, a urmat un dialog despre marii goalkeeperi din fotbalul internațional, iar Tătărușanu a ajuns la concluzia că Thibaut Courtois este numărul 1, chiar și luând în calcul nume precum Iker Casillas, Edwin van der Sar, Gianluigi Buffon, Dida, Alisson Becker, Mike Maignan, Gianluigi Donnarumma, Ederson, Manuel Neuer sau Petr Cech.

Decizia finală a fost între Cech și Courtois, care au jucat împreună în tricoul lui Chelsea, iar Tătărușanu l-a ales pe belgian, care în acest moment evoluează pentru Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Ciprian Tătărușanu: „În momentul de față, Courtois este cel mai bun portar”

Ciprian Tătărușanu a vorbit apoi despre calitățile goalkeeperului de 32 de ani. „În momentul de față este cel mai bun portar. Apără la cea mai bună (n.r. echipă). El a câștigat finala aia 1-0 (n.r finala Champions League din 2022 contra lui Liverpool). Ceva incredibil.

Într-o finală de Champions League, portarul să fie atât de decisiv nu cred că am mai văzut, doar cu Duckadam la penalty-uri. Este un portar valoros, se pregătește foarte bine, este foarte mare, are și forță, este și exploziv, are și reflexe, este un portar complet” a declarat fostul jucător al lui AC Milan pentru iAMSport.

ADVERTISEMENT

Deși a jucat de două ori contra Belgiei în tricoul naționalei României, Tătărușanu nu l-a „înfruntat” pe Thibaut Courtois, care a fost rezervă neutilizată la ambele partide.