Ciprian Tătărușanu a auzit cum va aborda FCSB meciul cu Lyon și a reacționat: „Există o logică”

Campioana României a fost învinsă săptămâna trecută, la București. Ciprian Tătărușanu, portarul care a jucat atât pentru roș-albaștri, cât și pentru gruparea din Hexagon, a prefațat duelul.

Ce spune un fost jucător de la FCSB și Lyon despre duelul din Europa League

Rezultatul de 3-1 în favoarea francezilor din manșa tur pare unul greu de întors. În plus, Gigi Becali, patronul echipei, a dat de înțeles că roș-albaștrii vor folosi un prim 11 improvizat.

Ciprian Tătărușanu a evoluat în carieră atât pentru Steaua, actuala FCSB, cât și pentru Lyon. Portarul, care recent și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist, a vorbit despre situația dramatică prin care trece echipa din Franța, dar și despre partida de joi seară.

Ciprian Tătărușanu, despre Lyon: „Era cea mai bună echipă din Franța. Totul s-a schimbat”

„Eu mi-am terminat contractul cu Nantes și am semnat cu Lyon. Am jucat puțin pentru că nu a fost ceea ce am vorbit cu directorul sportiv. El nu s-a mai regăsit când am ajuns eu la echipă. Anthony Lopes, titularul lor, trebuia să plece, nu a mai plecat, iar eu am rămas în aer. Eu am vrut să plec atunci, în vară, pentru că mi-am dat rapid seama, dar nu e ușor, în două săptămâni, să-ți găsești altă echipă. Am zis că rămân și iau ce e mai bun de acolo.

Era cu totul un alt club. În momentul în care am semnat cu ei, cred că era cea mai bună echipă din Franța. Totul s-a schimbat odată cu neparticiparea în Champions League. A fost și perioada cu COVID-ul. Sunt mari probleme financiare. Trebuie să plătească o anumită datorie sau vor fi retrogradați. Avem un precedent cu Bordeaux. E păcat.

(N.r. Legat de strategia anunțată de Gigi Becali) Există o logică, dar… asta nu înseamnă că echipa se duce acolo și așteaptă să fie bătută. Chiar dacă antrenorul va schimba echipa, ei sunt pregătiți să joace. Eu sper ca cei care vor juca să o facă bine și să își ajute echipa.

Eu am jucat pentru Steaua, nu pentru FCSB. Nu există niciun dubiu. Dacă ar fi fost invers, suporterii nu ar mai fi fost pe stadion", a declarat Ciprian Tătărușanu