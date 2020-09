Ciprian Tătărușanu ar putea fi titular la AC Milan! Ce se întâmplă cu Gianluigi Donnarumma

Ciprian Tătărușanu este aproape să semneze cu AC Milan. Jucătorul din România este în Italia și face vizita medicală. Șansele de a fi portarul titular al Milanului sunt destul de mari.

1,2 milioane de euro pe an va încasa Tătărușanu la AC Milan. Există posibilitatea ca Ciprian să fie titularul postului de portar. Gianluigi Donnarumma, portarul titular al italienilor, are probleme legate de prelungirea contractului. Impresarul fotbalistului de 21 de ani, Mino Raiola, are pretenții exagerate și încă nu s-a înțeles cu conducătorii echipei.

Contractul lui ”Gigi” Donnarumma se va termina în vara lui 2021 și chiar dacă negociază, oficialii echipei italiene nu au ajuns la un acord cu Mino Raiola, impresar renumit pentru cererile extreme pe care le face pentru fotbaliștii pe care îi reprezintă.

Raiola vrea un salariu de 10 milioane de euro pentru portarul său

Gazzetta dello Sport scrie că Raiola cere 10 milioane de euro pe an pentru portarul Milanului, în comparație cu cele șase câștigate acum. Milan doarește să dea numai șapte milioane de euro.

Negocierile sunt blocate, iar asta înseamnă că portarul român ar putea beneficia de cea mai mare oportunitate din carieră: postul de portar titular al lui AC Milan.

Ar fi o șansă neașteptată pentru Ciprian Tătărușanu, venit în campionatul Italiei pentru a fi rezerva lui Gianluigi Donnarumma.

Palmaresul lui Ciprian Tătărușanu

Portarul Milanului este cotat la 60 de milioane de euro. Are în palmares Supercupa Italiei câștigată cu Milan în sezonul 2016-2017.

În stagiunea 2019-2020, Donnarumma a apărat în 36 de meciuri de campionat, trei în Cupa Italiei. Tătărușanu este cotat la un milion și 200 de mii de euro. A mai jucat la Gloria Bistrița, Juventus București, Steaua București, Fiorentina și FC Nantes.

În anul 2015 a fost desemnat fotbalistul anului în România. Are în palmares două titluri de campion cu Steaua București, o Cupă a României și o Supercupă.

