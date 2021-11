Ciprian Tătărușanu a reînviat ca pasărea Phoenix! Ce notă a primit românul după victoria de poveste a Milanului cu Atletico

Ciprian Tătărușanu le-a dat peste nas celor care l-au pus la zid. La doar câteva zile după înfrângerea suferită de AC Milan în fața Fiorentinei, scor 3-4, , românul a făcut un meci remarcabil pe Wanda Metropolitano.

Fără victorie până la partida de aseară, fotbaliștii „rossoneri” au reintrat după ce au învins-o pe Atletico Madrid, chiar la ea acasă. Echipa lui Stefano Pioli a făcut un joc perfect, golul victoriei fiind marcat de Junior Messias. în minutul 87.

Ce notă a primit Ciprian Tătărușanu pentru evoluția din Atletico Madrid – AC Milan 0-1

Ciprian Tătărușanu a evoluat pentru a treia oară în acest sezon de UEFA Champions League și a reușit să închidă poarta în fața ofensivei care i-a avut titulari în atac pe Suarez și Griezmann.

Portarul român a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren, Sofascore notându-l cu 7,4. Singurii care au fost peste „Tătă” la acest capitol au fost doi dintre coechipierii săi de la Milan, Franck Kessier și Theo Hernandez, care au primit notele 7,7, respectiv 7,5.

Înaintea ultimului meci din grupa B, AC Milan ocupă ultima treaptă a podiumului, cu patru puncte, la fel ca Atletico și cu unul mai puțin decât FC Porto, care este pe locul 2. În etapa a șasea, echipa lui Stefano Pioli va primi pe San Siro vizita lui Liverpool, echipă deja calificată, în timp ce spaniolii vor juca în Portugalia.

„Este evident că am avut parte de o grupă grea. Speram să facem mai multe puncte. Din nefericire, din motive care țin mai mult sau mai puțin de noi, nu am putut să fim într-o poziție mai bună.

Contează însă cum am jucat, iar astăzi am jucat foarte bine împotriva unui adversar extrem de dificil. Pe teren am arătat o atitudine foarte bună, potrivită unei astfel de competiții.

I-am felicitat pe toți jucătorii. Au dat dovadă de maturitate. Din păcate, Giroud s-a accidentat. Urmează ca doctorii să ne spună cât de gravă este accidentarea. E singurul aspect negativ din această seară.

Nu cred că am reușit un miracol. Suntem aici datorită calităților pe care le are echipa lui AC Milan. E adevărat, rezultatele au întârziat să apară în această competiție. Acum ne gândim doar la ce avem de făcut în Serie A. Trebuie să ne încărcăm bateriile, să mergem acasă și să ne batem pentru titlu”, a declarat Stefanio Pioli, după victoria de la Madrid.

Cum își poate pierde Tătărușanu postul de titular

Din păcate, . Mike Maignan urmează să revină după accidentare la finalul acestei săptămâni. Înaintea jocului de pe Wanda Metropolitano, presa italiană i-a comparat pe cei doi goalkeeperi.

„Înainte de accidentare, portarul francez a primit 5 goluri în 7 meciuri de campionat, păstrând astfel o medie de mai puțin de un gol primit pe meci. Românul nu s-a descurcat atât de bine, jucând 6 meciuri și primind nu mai puțin de 10 goluri, aproape dublu față de Maignan, cu un meci jucat mai puțin decât el.

Diferența de nivel dintre Magic Mike și Tătă e destul de substanțială”, au scris cei de la Corriere dello Sport, citați de .