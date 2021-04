Ciprian Tătărușanu, pe picior de plecare de la AC Milan. „Diavolii” i-au găsit înlocuitor

Doar un an a durat aventura lui Ciprian Tătărușanu pe „San Siro”. Presa din Peninsulă notează că oficialii lui AC Milan au ajuns la un acord cu Gianluigi Donnarumma pentru prelungirea contractului scadent în vară și intenționează să-l transfere, ca variantă de rezervă, pe veteranul Romei, Antonio Mirante.

În aceste condiții, e lesne de înțeles că portarul român, al cărui angajament expiră abia în 2023, nu mai intră în calculele lui Stefano Pioli pentru sezonul viitor și va fi pus pe lista de transferuri.

Ajuns la 35 de ani, „Tătă” a bifat doar cinci partide în tricoul „rossonerilor”: una în Serie A și câte 2 în Europa League, respectiv Cupa Italiei. Salariul este, însă, principalul motiv pentru care italienii își doresc să renunțe la serviciile sale.

„Mirante nu va ajunge la Milan pentru a-l înlocui pe Donnarumma, ci pentru a-l înlocui pe Ciprian Tătărușanu. Discuțiile dintre Milan și Mirante sunt mai vechi.

S-a vorbit despre această variantă și în vara trecută, când portarul născut în 1983 urma să fie rezerva lui Donnarumma. Nimic nu s-a materializat atunci, iar Ciprian Tătărușanu a ajuns la Milan ca număr “12”.

Roma’s Mirante will be Milan’s backup goalkeeper next season. The player will join on a free transfer 🧤

📰 via La Repubblica pic.twitter.com/wnKYS8YQnU

