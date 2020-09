Ciprian Tătărușanu, primele declarații la Milan: ”Am acceptat imediat oferta”. Ce spune de duelul cu Donnarumma

Portarul Ciprian Tătărușanu a oferit primele declarații de la sosirea la AC Milan, el fiind prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă.

Internaționalul român a semnat un contract pe trei ani, va purta tricoul cu numărul 1, iar Olympique Lyon a încasat 500.000 de euro pentru acest transfer.

Tătărușanu a debutat la Milan în meciul amical câștigat cu scorul de 3-1, în fața formației Brescia. El a intrat pe teren în minutul 62, în locul lui Gianluigi Donnarumma, și a luat gol după doar 12 minute.

Milan l-a prezentat pe Ciprian Tătărușanu. Care au fost primele declarații

”Clubul vrea să facă lucruri importante, așa cum am văzut și pe piața transferurilor. Când o echipă cu această istorie te sună, este frumos. Am fost fericit și am acceptat imediat să vin aici. Mulți jucători visează să fie la Milan”, au fost primele declarații ale lui Ciprian Tătărușanu la Milan.

Internaționalul român consideră că Italia este destinul său: ”Am jucat primul meu meci pentru echipa națională împotriva Italiei. Mulți fotbaliști români au jucat aici, poate ne este mai ușor să ne adaptăm”.

”Pentru mine echipa națională este foarte importantă, am jucat multe jocuri și vreau să fac în continuare lucruri bune pentru România. Trebuie să dau totul aici în fiecare zi pentru a fi gata când antrenorul mă cheamă”, a continuat el, conform acmilan.com.

Tătărușanu l-a lăudat pe Gianluigi Donnarumma, rivalul său pentru postul de titular: ”Gigio este foarte bun la penalty-uri, este înalt și împinge bine, este foarte dificil pentru cei care trag să se concentreze împotriva portarilor atât de puternici. La fel ca el, și eu salvez des penalty-uri”.

”În toată cariera mea, doar la Lyon am fost rezervă. Aici mă aflu în aceeași situație. Nu este ușor să te antrenezi întotdeauna la maxim știind că nu vei juca. Dar îmi plac provocările, voi da totul și sper să am șansa mea”, a afirmat românul.

”Am lucrat foarte puțin cu Stefano Pioli la Fiorentina, dar când am ajuns aici m-a făcut imediat să înâeleg ce vrea de la portari. Îmi place foarte mult Serie A, este un campionat solicitant. Se analizează fiecare detaliu și îmi place acest lucru”, a încheiat Tătărușanu.

