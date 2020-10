Ciprian Tătăruşanu, reacţie uluitoare după Islanda – România 2-1: „Nu sunt dezamăgit“

Ciprian Tătărușânu, a avut o reacție uluitoare după Islanda – România 2-1. Acesta a declarat că în urma meciului cu nordicii nu este dezamăgit.

Portarul în vârstă de 34 de ani care evoulează în prezent pentru formația italiană AC Milan a avut o declarație extrem de suprinzătoare în urma partidei pierdute de tricolori.

După înfrângerea din Islanda, România nu s-a calificat la EURO 2021 și va vedea de la televizor următorul turneu final, dezamăgirea fiind cu atât mai mare cu cât Bucureștiul este unul dintre orașele care vor găzdui competiția.

Tătărușanu a afirmat că România a făcut un meci bun și că el nu este dezamăgit de joc.

„Au făcut jocul lor obișnuit și cred că au meritat victoria. Nu sunt dezamăgit, am făcut un joc foarte bun în repriza a doua, s-a văzut că ne-am dorit“, a declarat portarul lui AC Milan.

Portarul, sigur că tricolorii au avut un penalty neacordat

„Păcat că nu am reușit să marcăm golul doi. Am văzut reluările și am mai avut un penalty, dar a fost decizia arbitrilor și trebuie să mergem mai departe. Sigurdsson a făcut un joc foarte bun în prima repriză, a avut două execuții foarte bune. A prins o zi bună“, a adăugat Ciprian Tătărușanu.

În minutul 79, Damir Skomina nu a verificat VAR-ul pentru o fază în care există consecințe de acordare a celui de-al doilea penalty pentru tricolori, în urma unui henț al lui Sigurdsson.

Tătărușanu: „Nu putem să plângem trei zile dupa acest meci“

Portarul României a subliniat faptul că tricolorii trebuie să se monteze rapid pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor și nu își permit să se gândească prea mult la această înfrângere.

„O să încercăm să tregem peste acest eșec, ne așteaptă imediat alt meci important. Suntem dezamăgiți, dar nu putem să plângem trei zile până la următorul meci. Încercăm să câștigăm în Norvegia și acasă, cu Austria, ca să urcăm pe primul loc în grupa de Nations League“, a declarat portarul.

Tătărușanu a explicat ce i-a lipsit României în meciul cu nordicii față de înfruntarea cu Austria.

„Diferența față de meciul cu Austria a fost că începutul astăzi nu a fost cum ne-am dorit. În Austria am marcat noi primii, am intrat altfel în joc. Azi au înscris ei primii și desfășurarea jocului a fost cu totul diferită față de meciul cu austriecii.Și evoluția jucătorilor din atac depinde mult de cum pornim construcția. Nu le-am oferit soluții în prima repriză, însă după pauză am făcut un joc mai bun“, a adăugat Ciprian Tătărușanu.