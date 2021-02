Ciprian Tătărușanu s-a speriat când l-a văzut pe Florin Gardoș: ”Mă gândeam că au adus portar”

Fostul fundaș al echipei FCSB, Florin Gardoș, a povestit un moment extrem de amuzant cu Ciprian Tătărușanu, care s-a speriat că va avea concurență pe postul de portar când l-a văzut pentru prima oară în vestiarul ”roș-albaștrilor”.

Gardoș a făcut parte din echipa FCSB-ului care a cucerit două titluri consecutive în Liga 1 în 2013 și 2014, și a dezvăluit că preparatorul fizic Thomas Neubert a exagerat cu unele cerințe adresate jucătorilor.

În urmă cu o săptămână, apărătorul, care este legitimat în prezent la Academica Clinceni, și-a învins fosta echipă într-un joc disputat pe Arena Națională.

Cum l-a sperait Florin Gardoș pe Ciprian Tătărușanu

”Erau foarte puţini în vestiar când am ajuns prima dată, era destul de devreme. Tătăruşanu mi-a spus ulterior că nu mă ştia, normal, veneam din Liga 2, mi-a zis ‘Te-am văzut aşa înalt, mă gândeam că au adus ăştia portar’”, a povestit Florin Gardoș cum l-a speriat pe Ciprian Tătărușanu.

Fundașul care a trecut și prin Premier League a dezvăluit și cum a ajuns la FCSB: ”Eram eu acasă, la Satu Mare, era vacanţă, şi văd un număr cu 666 la sfârşit, era Victor Piţurcă. Zice ‘Salut, Florine, sunt Victor Piţurcă’. Nu mai puteam. Era să cad din picioare.

Îmi zice ‘Vrei să vii la Steaua?’. I-am spus normal că vreau. Era ora 15:00, m-am urcat direct în maşină şi am plecat. Am ajuns, ne-am întâlnit, am semnat contractul. Am avut noroc că-l ştiam pe Bicfalvi.

”ra acolo de un an sau doi, şi l-am sunat, i-am zis că am semnat şi i-am zis să intre cu mine în vestiar. L-am aşteptat să vină de acasă şi am intrat împreună. Era Zapata acolo, foarte ok, dar după a plecat imediat. Pe el mi-l aduc aminte, ne-am salutat”.

Gardoș, amintit de neuitat de la meciul cu Ajax

Florin Gardoș a mai povestit pentru Antena Sport și care este meciul de neuitat pe care l-a jucat la FCSB: ”Mi-e greu să mă gândesc la un meci mai frumos decât cel cu Ajax! Asta și pentru că a fost în primăvara europeană. Nu credeam că ne putem califica, dar uite că nu trebuie neapărat să crezi tot timpul.

Într-adevăr, eram foarte bine pregătiţi, eram ‘strong’. Dar pierdusem în tur, nu aveam ritm de joc, la noi nu începuse campionatul. Noi am venit din cantonamentul din Turcia, ne-am dus direct la Amsterdam. A fost ceva uaauuu! A fost şi revenirea asta, să pierzi 2-0 acolo, să câştigi 2-0 şi să te califici la penalty-uri!”

