Ciprioții l-au luat la bani mărunți pe Florin Tănase înainte de Omonia – Benfica: ”Este departe de cea mai bună formă a sa”

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Adus pentru experiența sa uriașă, Florin Tănase (31 de ani) nu a dat randamentul așteptat în tricoul celor de la Omonia Nicosia. Chiar înaintea partidei cu Benfica din Europa League, jurnaliștii ciprioți au găsit cauza pentru care internaționalul român nu dă satisfacție.

Florin Tănase, analizat cu lupa de ciprioți înainte de Omonia Nicosia – Benfica

Într-o lună și jumătate de când este la Omonia Nicosia, Florin Tănase în cele opt întâlniri în care s-a aflat pe teren. Ciprioții au analizat situația jucătorului adus de la FCSB și consideră că acesta nu s-a adaptat deocamdată la noua sa echipă.

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”Mijlocașul român a venit la Omonia cu mari speranțe și așteptări. CV-ul său și, mai ales, evoluțiile de până acum, încununate de cifrele înregistrate anul trecut la FCSB, îl recomandau drept un jucător capabil să facă o diferență uriașă. Deocamdată însă, este departe de cea mai bună formă a sa.

Nu e deloc un jucător rău, are calități excelente și un control bun al mingii. Atitudinea lui de pe teren și faptul că nu poate ține pasul cu colegii arată că nu s-a adaptat încă pe deplin. La meciul cu Olympiakos Nicosia, Omonia a avut probleme pe partea de creație în prima repriză. Toată lumea se aștepta ca Tănase să fie cel care ia inițiativa și împinge echipa în atac. Totuși, nu a reușit asta, pierzând adesea mingile avute”, a scris publicația .

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La partida Omonia – Olympiakos Nicosia 2-2, din etapa a 6-a a campionatului Ciprului, Florin Tănase a fost titular, dar a fost înlocuit în minutul 68. Internaționalul român , însă nu a reușit să finalizeze o acțiune superbă. Atacantul a avut o preluare spectaculoasă în careu, a culcat un adversar cu un dribling de mare finețe, dar apoi a șutat fără vlagă direct în brațele portarului.

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Tănase, duel cu Benfica în Europa League

În ciuda evoluțiilor sub așteptări, Florin Tănase continuă să facă parte din planurile antrenorului Henning Berg, care l-a inclus în lotul pentru meciul cu Benfica Lisabona.

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Partida dintre campioana Ciprului și puternica formație portugheză, din etapa a 3-a a grupei de Europa League, se va disputa joi, 22 octombrie, de la ora 22:00. Omonia este surpriza plăcută a acestei competiții, reușind victorii în primele două jocuri: 1-0 cu Celta Vigo și 3-0 cu Celje.