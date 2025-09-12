Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cipriotul care a creat haos în defensiva “tricolorilor” a revenit în SuperLiga: “I-am zis că nu mai accept să joace sub standardul de la națională”

Un jucător cipriot care s-a remarcat în meciul cu România, avertizat la FANATIK SUPERLIGA că nu mai poate să joace în campionatul României sub nivelul de la națională.
Traian Terzian
12.09.2025 | 15:48
Un jucător cipriot din SuperLiga, lăudat pentru evoluția de la națională. Sursă foto: SPORT PICTURES

Mijlocașul Marino Tzionis a lăsat o impresie excelentă în partida Cipru – România 2-2, iar antrenorul său de la UTA, Adrian Mihalcea, i-a transmis un mesaj extrem de clar la întoarcerea la Arad.

Mesajul lui Adrian Mihalcea pentru cipriotul de la UTA care a făcut senzație la națională

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mihalcea a lăudat prestația lui Tzionis și vrea ca acesta să continue pe aceeași linie, chiar dacă în iarnă ar putea să plece la o altă formație.

”Tzionis a venit obosit de la echipa națională a Ciprului. I-am spus că de acum încolo limita lui este cea arătată la echipa națională, alergând foarte mult, punând reale probleme și având aceeași atitudine de jucător mare. El nu poate să scadă acum sub această limită.

(n.r. – Dacă ține ritmul de la echipa națională, în iarnă rămâi fără el) Îmi pare bine că nu am rămas acum și îți spun sincer că au fost ceva tatonări, dar m-aș bucura să-mi joace la fel de bine până în iarnă.

Fiind un produs de vânzare, cred că s-ar lua și o sumă destul frumoasă pe el. Atunci vom găsi, antrenorii întotdeauna trebuie să găsească soluții. N-ar fi o problemă majoră aceea. Să joace la fel de bine cum a făcut-o și până acum și în iarnă vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Mihalcea.

Momentul care a contat cel mai mult în remiza cu Cipru

Tehnicianul formației UTA Arad a fost impresionat de startul bun de meci avut de naționala noastră la Nicosia și consideră că dacă ”tricolorii” ar fi reușit să mai marcheze o dată victoria nu le-ar mai fi scăpat.

”(n.r. – Ce ți-a mai plăcut la meciul Cipru România, în afară de jocul lui Tzionis?) Mi-a plăcut începutul foarte bun al echipei noastre, am avut 15-20 de minute extrem de bune, cu atitudine bună, în care nu le-am dat nicio șansă ciprioților. După care le-am oferit șansa să reintre în joc. Dacă am fi înscris și am fi făcut 3-0, cred că lucrurile ar fi fost clare. Păcat, consideră că am pierdut 2 puncte în acest meci.

(n.r. – Ce senzație ți-a lăsat această dublă ca fost jucător al echipei naționale, ca român?) Meciul cu Canada nu știu dacă a fost chiar așa de important, pentru că toți ne gândeam, și eu, recunosc, la jocul cu Cipru, o partidă care ne oferea șansa de a continua această luptă pentru calificare”, a spus Adrian Mihalcea, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihalcea are așteptări mari de la Tzionis

