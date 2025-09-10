Sport

Cipru a revenit de la 0-2 cu România, dar selecționerul Apostolos Matzios nu e mulțumit: „Am fost mai buni”. Ce scrie presa cipriotă

După Cipru - România 2-2, selecționerul Apostolos Matzios s-a arătat nemulțumit de faptul că elevii săi nu au reușit să se impună.
Iulian Stoica
10.09.2025 | 10:00
Cipru a revenit de la 02 cu Romania dar selectionerul Apostolos Matzios nu e multumit Am fost mai buni Ce scrie presa cipriota
Selecționerul Ciprului, nemulțumit după egalul cu România. Sursă foto: sportpictures

În ciuda faptului că România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, grație golurilor marcate de Drăguș, „tricolorii” nu au reușit să învingă, ciprioții reușind să egaleze prin Loizou (29) și Charalampous (76). Care a fost reacție selecționerului Apostolos Matzios de după meci.

ADVERTISEMENT

Selecționerul Ciprului, nemulțumit după egalul cu România

La finalul partidei Cipru – România, selecționerul Apostolos Matzios a mărturisit că România a început mai bine jocul, însă e mândru de faptul că elevii săi au putut egala. Cât despre rezultatul final, antrenorul ciprioților a transmis că nu este mulțumit, jucătorii săi fiind chiar aproape de victorie pe final.

„Cred că nu am început bine meciul. Cu toate că am închis jocul echipei României, am primit două goluri. Cred că acesta a fost punctul negativ al meciului și de aici am început să ne găsim liniștea și să ne facem jocul.

ADVERTISEMENT

Am reușit să înscriem până în pauză și consider că în repriza a doua am fost mai buni. Nu doar că am reușit să egalăm, dar în ultimele minute puteam câștiga. În a doua repriză nu le-am dat ocazii să fie periculoși. Putem împărți meciul în două categorii: prima parte în care nu am fost așa buni și cea în care am fost mai buni.

Am crezut la 2-0 pentru România, am reușit să egalăm, dar este un rezultat care nu ne lasă mulțumiți pe deplin”, a declarat Apostolos Matzios la conferința de presă.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Presa din Cipru a numit-o pe România o adversară „de același nivel”

Nici presa nu a trecut cu vederea rezultatul surprinzător de Cipru. Jurnaliștii ciprioți de la Sportime s-au bucurat și au numit această remiză ca fiind „magică”, pe când de România au notat este o națională de „același nivel”.

ADVERTISEMENT
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar...
Digisport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT

„În ultimele minute, Cipru a menținut controlul, iar astfel a dovedit că, cu Akis Mantzios la cârmă, naționala are caracterul și calitatea necesară de a face față unei adversare bune.

Rezultatul final ne dă speranță și încredere că echipa națională se poate bate de la egal la egal cu echipe de același nivel și de a strânge puncte importante în bătălia pentru calificare”, au punctat jurnaliștii.

ADVERTISEMENT
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil...
Fanatik
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să recunoască!”
Marius Niculae a debutat la echipa naţională cu numărul 6! Motivul acestei alegeri:...
Fanatik
Marius Niculae a debutat la echipa naţională cu numărul 6! Motivul acestei alegeri: “Eram cel mai mic şi am luat ce mi-a rămas”
Radu Drăgușin poate pleca de la Tottenham în ianuarie! O altă echipă din...
Fanatik
Radu Drăgușin poate pleca de la Tottenham în ianuarie! O altă echipă din Premier League îl vrea pe român
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1 l-a DEMOLAT pe Lucescu: 'Antrenor expirat, pensionar senil,...
iamsport.ro
Fostul finanțator din Liga 1 l-a DEMOLAT pe Lucescu: 'Antrenor expirat, pensionar senil, naționala e în putrefacție! Cere-te la schimbare, spune-le că ești bătrân și accidentat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!