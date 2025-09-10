Cipru a revenit de la 0-2 cu România, dar selecționerul Apostolos Matzios nu e mulțumit: „Am fost mai buni”. Ce scrie presa cipriotă

În ciuda faptului că România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, grație golurilor marcate de Drăguș, „tricolorii” nu au reușit să învingă, ciprioții reușind să egaleze prin Loizou (29) și Charalampous (76). Care a fost reacție selecționerului Apostolos Matzios de după meci.

Selecționerul Ciprului, nemulțumit după egalul cu România

, selecționerul Apostolos Matzios a mărturisit că , însă e mândru de faptul că elevii săi au putut egala. Cât despre rezultatul final, antrenorul ciprioților a transmis că nu este mulțumit, jucătorii săi fiind chiar aproape de victorie pe final.

„Cred că nu am început bine meciul. Cu toate că am închis jocul echipei României, am primit două goluri. Cred că acesta a fost punctul negativ al meciului și de aici am început să ne găsim liniștea și să ne facem jocul.

Am reușit să înscriem până în pauză și consider că în repriza a doua am fost mai buni. Nu doar că am reușit să egalăm, dar în ultimele minute puteam câștiga. În a doua repriză nu le-am dat ocazii să fie periculoși. Putem împărți meciul în două categorii: prima parte în care nu am fost așa buni și cea în care am fost mai buni.

Am crezut la 2-0 pentru România, am reușit să egalăm, dar este un rezultat care nu ne lasă mulțumiți pe deplin”, a declarat Apostolos Matzios la conferința de presă.

Presa din Cipru a numit-o pe România o adversară „de același nivel”

Nici presa nu a trecut cu vederea rezultatul surprinzător de Cipru. Jurnaliștii ciprioți de la s-au bucurat și au numit această remiză ca fiind „magică”, pe când de România au notat este o națională de „același nivel”.

„În ultimele minute, Cipru a menținut controlul, iar astfel a dovedit că, cu Akis Mantzios la cârmă, naționala are caracterul și calitatea necesară de a face față unei adversare bune.

Rezultatul final ne dă speranță și încredere că echipa națională se poate bate de la egal la egal cu echipe de același nivel și de a strânge puncte importante în bătălia pentru calificare”, au punctat jurnaliștii.