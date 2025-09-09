LIVE VIDEO Cipru – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales lotul! Cine este singurul tricolor rămas pe dinafară

Marți seară, pe 9 septembrie, România află dacă mai păstrează vreo speranță, cât de mică, de a se califica direct la CM 2026, cu un meci în Cipru. Victoria este singura opțiune pentru „tricolori”, care vor trage cu ochiul la ce se întâmplă în celălalt joc al grupei H, Bosnia – Austria, ce se joacă în paralel, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Lotul României pentru partida cu Cipru. Cine va vedea meciul din tribune

Mircea Lucescu a stabilit, în ziua meciului cu Cipru, lotul de 23 de fotbaliști cu care va încerca să câștige cele 3 puncte puse în joc. După accidentările lui Borza și Louis Munteanu, selecționerul naționalei României a fost nevoit să renunțe la un singur jucător.

„Il Luce” a decis ca Bogdan Racovițan, revenit și el după o lungă perioadă de absență, să rămână în tribune la meciul cu Cipru. De asemenea, Baiaram a preluat tricoul cu numărul „9” după plecarea lui Louis Munteanu din cantonamentul naționalei.

ADVERTISEMENT

Portari:

1. Ștefan Târnovanu

12. Horațiu Moldovan

16. Răzvan Sava

Fundași:

2. Andrei Rațiu

3. Mihai Popescu

4. Alex Chipciu

5. Virgil Ghiță

11. Nicușor Bancu

13. Vladimir Screciu

15. Andrei Burcă

Mijlocași:

6. Marius Marin

8. Adrian Șut

10. Nicolae Stanciu

18. Răzvan Marin

21. Darius Olaru

23. Deian Sorescu

ADVERTISEMENT

Atacanți:

7. Denis Drăguș

9. Ștefan Baiaram

14. Alexandru Dobre

17. David Miculescu

19. Florin Tănase

20. Dennis Man

22. Alex Mitriță

ADVERTISEMENT

Cipru – România, preliminarii Campionatul Mondial 2026

Cipru – România este meciul care poate îngropa definitiv șansele „tricolorilor” de a prinde primul loc. Orice alt rezultat în afara victoriei ar compromite serios orice posibilitate de a termina chiar și pe locul secund.

Iar moralul în sânul naționalei nu este cel mai bun, după ce .

ADVERTISEMENT

Program de meci, ora de start Cipru – România

Așadar, cu sabia deasupra capului, România se deplasează în Cipru, unde va juca marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, în .

Partida se va desfășura pe Stadionul G.S.P. din Nicosia, cea mai mare arenă a țării, cu o capacitate de 22.859 de locuri.

Cine arbitrează Cipru – România. Ce brigadă a fost delegată

Partida Cipru – România din etapa 6 a preliminariilor CM 2026 va fi arbitrată de o brigadă din Slovenia. Matej Jug va fi la centru, iar Matej Zunic și Manuel Vidali se vor afla pe cele două tușe.

Al patrulea oficial al întâlnirii de la Nicosia va fi Rade Obrenovic. În camera VAR se vor afla Asmir Sagrkovic, ajutat de asistentul Alen Borosak.

Centralul Matej Jug a mai arbitrat România și în precedenta campanie de calificare la Mondial. În 2021, „tricolorii” învingeau Liechtenstein cu 2-0 în deplasare, iar slovenul dicta o lovitură de la 11 metri pentru România, ratată de Nicolae Stanciu în minutul 34. Era ultimul joc din grupă, iar „tricolorii” conduși atunci de Mirel Rădoi terminau pe 3 și ratau barajul de acces la Mondialul din Qatar.

Echipe probabile Cipru – România

Patru ani mai târziu, pentru Mircea Lucescu, actualul selecționer, încă sunt șanse să ajungă la baraj. Iar primul pas obligatoriu este victoria în Cipru. Pentru partida de la Nicosia, antrenorul României a avut ghinion.

Rând pe rând, Daniel Bîrligea, Louis Munteanu și Andrei Borza s-au accidentat și au ieșit din lot. Denis Drăguș a rămas singurul atacant valid și, cel mai probabil va fi titular.

Cum ar putea arăta primul 11 al României, ales de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu va face, probabil, mai multe schimbări față de primul 11 trimis în teren contra Canadei. Rămâne de văzut dacă îl va păstra sau nu pe . Atunci, după meci, .

România: Moldovan – Rațiu, Popescu, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Mitriță. Antrenor: Mircea Lucescu.

Cipru: Mall – Satias, Sielis, Laifis, Pileas – Kastanos, Kyriakou – Loizou, Kosti, Tzionis – Pittas. Antrenor: Apostolos Mantzios.

Clasament grupă România

La jumătatea campaniei de calificare, România este a treia în grupa H. După 4 meciuri, „tricolorii” au șase puncte, din victoriile cu San Marino (5-1 în deplasare) și Cipru (2-0 acasă, în tur).

Însă, . O partidă în care arbitrul olandez

A două înfrângere a venit în Austria, scor 1-2 la capătul unui meci controlat autoritar de gazde. Golul de onoare al „tricolorilor” a venit chiar la ultima fază, încât arbitrul a fluierat finalul jocului fără a se mai repune mingea de la centru.

Bosnia și Austria conduc grupa cu punctaje maxime, cu 4, respectiv, 3 partide disputate. Iar Cipru și San Marino sunt, așa cum era de așteptat, codașele.

Cum ajunge România la CM 2026

România are, în acest moment, trei variante care o duc la CM 2026 din Mexic, SUA și Canada. Prima, și cea mai grea, este să câștige grupa H din preliminarii. Cu două înfrângeri deja, 0-1 cu Bosnia și 1-2 cu Austria, „tricolorii” se uită atent la rezultatele din celelalte meciuri ale grupei.

Șansele ca România să câștige grupa sunt mai degrabă utopice. Ar trebui să câștige tot până la final, iar Austria și Bosnia să-și împartă punctele în meciurile directe. Și în această situație există două posibilități. Cea dintâi, ca Austria și Bosnia să remizeze tur-retur și atunci România ar termina cu 18 puncte, iar cele două rivale ar avea câte 17 (presupunând că vor câștiga celelalte jocuri cu Cipru și San Marino).

Însă, dacă Austria și Bosnia câștigă fiecare câte un meci direct, s-ar putea ajunge ca toate cele trei candidate la primul loc să aibă același număr de puncte, 18. În acest caz, primul criteriu de departajare este golaverajul, iar România stă cel mai prost în acest moment.

Barajele, șansa României

A doua șansă spre Mondial este locul secund în grupa H. Mai ușor de obținut decât câștigarea grupei, însă și aici „tricolorii” depind de celelalte rezultate. Până la meciul direct, care se joacă în paralel cu Cipru – România, Austria și Bosnia au victorii pe linie. Dacă termină pe 2, România se califică la barajul pentru CM2026.

Varianta a treia este barajul ca urmare a parcursului din Liga Națiunilor. România a fost cea mai bună din Liga C și are șanse foarte mari să obțină un loc în baraj. Dar traseul, în acest caz, va fi unul mai dificil decât cel oferit de locul 2 în grupa de preliminarii.

Ce meciuri mai are de disputat România în preliminarii CM 2026

Odată cu meciul din Cipru, România a început a doua jumătate a preliminariilor pentru CM 2026. Trei partide îi rămân de disputat în această campanie de calificare.

În ferestrele internaționale din octombrie și noiembrie, România va avea un amical cu Moldova și cele trei meciuri cruciale din grupa H de calificare la Mondial.

ROMÂNIA – Moldova (9 octombrie, ora 21:00)

(9 octombrie, ora 21:00) ROMÂNIA – Austria (12 octombrie, ora 21:45)

(12 octombrie, ora 21:45) Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (15 noiembrie, ora 21:45)

(15 noiembrie, ora 21:45) ROMÂNIA – San Marino (18 noiembrie, ora 21:45)

Rezultate directe între cele două echipe

În oficialele din 1966 încoace, s-au numărat 10 victorii pentru România și o remiză cu Cipru. Mai mult, Cipru și România s-au întâlnit de trei ori în ultimii doi ani, de fiecare dată fiind victorie la cel puțin două goluri diferență pentru ai noștri.

În Liga Națiunilor, în 2024, a fost 3-0 în deplasare și 4-1 acasă, iar în turul acestor preliminarii pentru CM 2026, România a câștigat pe Arena Națională cu 2-0 pe 10 iunie.

Cine transmite la TV Cipru – România

Drepturile de televizare a partidelor naționalei au fost achiziționate de Prima TV și Antena 1, care difuzează alternativ jocurile „tricolorilor”. Și, cum amicalul contra Canadei s-a văzut la Antenă, Prima TV transmite la TV Cipru – România.

Cum poți vedea live stream online Cipru – România. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

În paralel cu transmisiunea tv, meciul Cipru – România poate fi urmărit și live stream online prin intermediul platformei Prima Play. În plus, abonații Digi Online și Orange TV Go pot vedea Cipru – România pe cele doua platforme amintite, care difuzează canalul Prima TV.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Cei care doresc să fie la curent cu evoluția scorului din Cipru – România, fără a urmări partida propriu-zis, pot face asta pe FANATIK, site-ul care vă ține la curent cu tot ce contează referitor la meciul naționalei.

Cote pariuri Cipru – România

La casele de pariuri, Cipru – România arată clar că „tricolorii” sub favoriți. Cotele pentru „soliști” la acest meci din preliminariile CM 2026 arată astfel: „1” – 6,40; „X” – 3,90 și „2” – 1,57.

România vine după trei victorii lejere în directe. Un nou succes la cel puțin două goluri diferență pentru „tricolori” este cotat acum la 2,52.

Cote mari sunt și pentru „peste 2,5 goluri” (1,97), „ambele marchează” (2,02) sau chiar „Cipru înscrie” (1,73). România a încasat cel puțin un gol în fiecare din precedentele trei deplasări, inclusiv cea din San Marino…

Live Blog: Urmărește în timp real Cipru – România, preliminarii CM 2026

Rămâi pe FANATIK pentru a fi la curent cu tot ceea ce contează referitor la meciul Cipru – România din preliminariile CM 2026.

Pe FANATIK.ro ai toate informațiile dinainte, din timpul și de după partida de la Nicosia. Desfășuratea meciului fază cu fază, în format live text, scorul în timp real, dar și informații legate de celălalt meci al grupei, Austria – Bosnia, găsești pe site-ul nostru.