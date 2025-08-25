Cipru – România, meci crucial în preliminariile CM 2026! Mircea Lucescu strânge rândurile: “Victoria deschide drumul spre calificare”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre . , însă cel mai important duel este cel din deplasare cu Cipru, care se va disputa patru zile mai târziu, de la ora 21:45, în grupa preliminară pentru CM 2026.

Mircea Lucescu a analizat partida Cipru – România

Experimentatul tehnician a vorbit despre calitatea naționalei Ciprului, care are un reprezentant și în Superliga României, pe Marinos Tzionis, de la UTA. „Am avut meci greu cu ei în iunie, n-a mai fost echipa din toamna trecută, au schimbat și sistemul de joc, au un antrenor nou (n.r. Akis Mantzios), cu experiență bună, eu m-am mai întâlnit cu el când era la Aris Salonic, iar eu la Dinamo Kiev.

Sunt convins că va fi un meci dificil, trebuie să-l pregătim. Știm că suntem superiori, dar asta trebuie să demonstrăm pe teren. Am obținut trei victorii până acum, trebuie să vină și a patra. E un meci foarte greu. Tzionis (n.r. de la UTA) e foarte bun, noi nu avem un astfel de dribleur. Sunt o echipă puternică, dacă Dzeko nu intra pe teren în Bosnia, ei nu pierdeau acel meci”, a declarat Mircea Lucescu într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, mesaj pentru „tricolori” înainte de meciul cu Cipru

Selecționerul României a descris și situația în care se va afla pentru acțiunea din septembrie: „Timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte scurt. Jucătorii care vin de la echipele implicate în cupele europene vor ajunge luni seara, unii chiar marți dimineața. Miercuri și joi vom pregăti meciul cu Canada, apoi avem o singură zi pentru meciul cu Cipru”.

Mircea Lucescu și-a avertizat elevii cu privire la importanța meciului cu Cipru. O victorie ar fi esențială pentru ca „tricolorii” să rămână în lupta pentru primul loc, în timp ce un pas greșit ar reprezenta un adevărat dezastru, șansele pentru o calificare directă la turneul final fiind aproape de zero în acel scenariu. „Noi trebuie să ne ducem cu gândul de a câștiga acest meci.

Fără orice fel de discuție. o victorie cu Cipru ne deschide drumul spre calificare. (n.r. și o înfrângere?) Ai dreptate, nu am mai avea șanse de calificare directă. De aceea insist pe capacitatea jucătorilor noștri de a se concentra pe această scurtă perioadă decisivă și pentru viitorul lor într-un fel”, a afirmat selecționerul în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

