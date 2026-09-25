România U21, antrenată de Costin Curelea, este obligată să obțină victoria în meciul cu Cipru U21, din etapa a 8-a a preliminariilor pentru Euro 2027. Partida se dispută vineri, 25 septembrie, de la ora 19:00, pe AEK Arena din Larnaca, și este crucială pentru menținerea șanselor de calificare în lupta pentru primele două locuri din Grupa A.
România U21 este în revenire de formă înainte de etapa a 8-a din preliminariile pentru EURO U21 2027. Naționala „mică”, condusă de Costin Curelea, a obținut două victorii importante în rundele a 6-a și a 7-a din calificările pentru EURO 2027. „Micii tricolori” au trecut de Kosovo cu 1-0, apoi de San Marino cu 3-0. Astfel, naționaa U21 și-a păstrat șansele pentru a obține calificarea la turneul final.
În acest moment, elevii lui Curelea ocupă locul 3 în grupa de calificare la turneul final. România U21 este la 3 puncte în spatele ocupantei locului 2, Finlanda, care a câștigat meciul direct din tur 2-0. România U21 va întâlni naționala scandinavă pe 30 septembrie, de la ora 19:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște.
Revenind la meciul de vineri, „tricolorii” sunt obligați să învingă. Ei pot egala în clasament echipa nordică, cea care are meci greu spre imposibil cu Spania U21, liderul autoritar al grupei. Prima clasată la finalul preliminariilor se califică direct la EURO 2027. Apoi, din 9 ocupante ale locurilor doi din toate grupele, cea mai bună echipă pe baza parcursului din preliminarii se califică direct. Celelalte 8 dispută play-off de calificare, tur-retur.
Spania nu mai poate fi ajunsă, astfel că, pentru România U21, lupta pentru locul secund devine obiectiv major. Suntem la trei puncte în spatele Finlandei, dar cu meci direct pe care îl disputăm acasă. Cum arată clasamentul acum:
Dacă România pleacă acasă cu toate punctele din Cipru, iar contracandidata noastră, Finlanda, va pierde contra ibericilor, meciul direct, ce va avea loc pe 30 septembrie, devine unul decisiv. Iată ultimele meciuri rămase de disputat pentru România U21:
La fel ca precedentele dueluri din această campanie de calificare, și meciul Cipru U21 – România U21 este transmis la TV pe postul Pro Arena. Cei cu abonament, pot vedea partida și pe VOYO SPORT 1.
Cipru nu mai are nicio șansă de calificare la turneul final. În tur, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, România a învins cu 2-0. „Tricolorii” sunt favoriți și acum, cu o cotă de 1,45, față de 6,00 cât au gazdele.
La mijlocul lunii septembrie, Costin Curelea a anunțat lotul naționalei pe care o pregătește. Selecționerul are dispoziție 25 de jucători. Majoritatea, 19, evoluează în SuperLiga și Liga 2. Dinamo a trimis 3 fotbaliști: David Irimia, Cristian Mihai și Matteo Duțu, iar alți doi jucători vin de la FCSB: Ricardo Pădurariu și Alexandru Stoian.
Iată lotul complet al României U21:
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