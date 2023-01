Circ fără precedent la Survivor România 2023! Vica și Bianca Patrichi sunt la cuțite, s-au înjurat ca la ușa cortului

Din rău în mai rău merg lucrurile în tabăra Faimoșilor de la Survivor România 2023. Nu doar că au pierdut jocul de imunitate, dar și un om- pe Jorge – care s-a accidentat grav la genunchi, iar energiile negative de care se teme DOC par să-și facă simțită prezența, căci scandalurile s-au aprins și mai tare. Bianca Patrichi și Vica Blochina și-au aruncat una alteia cuvintele grele și jigniri imposibil de reprodus.

Scandal ca la ușa cortului în tribul Faimoșilor de la Survivor România 2023! Bianca Patrichi și Vica Blochina s-au înjurat fără să mai țină cont de nimic

Deși iar faptul că și-au mai potolit foamea trebuia, în teorie, să-i mai calmeze pe Faimoși, situația a fost cu totul diferită. În tribul vedetelor au izbucnit scandaluri cum nu s-au mai văzut în celelalte sezoane.

ADVERTISEMENT

Primul, între Vica Blochina și Bianca Patrichi, a pornit de la bunele intenții ale Adei Dumitru. Aceasta s-a dus la fosta amantă a lui Pițurcă pentru a o anunța că Bia o vorbește pe la spate. Acuzele: Vica i-a mâncat orezul, fără a-l împărți pe al său ulterior, și nu dă cu mătura în baracă decât în dreptul său.

Discuția ce a urmat nu a fost deloc una calmă, în care argumentele să fie aduse ingenios, așa cum și-ar fi dorit Ada, după cum chiar a declarat.

ADVERTISEMENT

„Mie-mi place scandalul ăla, dar scandalul ăla făcut cu bun simț”, a afirmat Faimoasa.

După ce a auzit ce spune despre ea coregrafa, Vica Blochina și-a ieșit din minți: „Maria Magadelena, bârfele la noi în echipă se plătesc”, sunt cuvintele pe care le-a spus înainte să se năpustească ca un taifun asupra colegei de echipă.

Vica Blochina, amenințări la adresa Biancăi Patrichi

„Dacă mă mai bârfești o dată la lume toată țara o să afle că ești o… și o… Eu cu ce ți-am greșit să mă bârfești așa? Nu ți-e rușine? Ți-am mâncat eu orezul? Îți dau acum cu orezul în cap”, sunt o parte dintre acuzele și amenințările pe care fosta balerină i le-a adus Biancăi, colorate din plin cu ”beep-uri” sugestive.

ADVERTISEMENT

Neînțelegând ce se întâmplă, Faimoasa a reacționat așa cum nimeni nu se aștepta. A jignit-o înapoi pe Vica, a țipat și a plecat în pădure.

„De unde p**a mea știi că sunt o t***ă. Vica, taci din gură în momentul ăsta! Ce meserie ai tu să zici de mine? Ce ai făcut tu, striptease? Nu-ți mai permit să folosești numele meu în propoziții! Ori ea, ori eu, ies din această emisiune”, a a spus Bianca.

ADVERTISEMENT

Martor la scenă, Jorge a tras o concluzie: „Bianca i-a spus Vicăi ce nimeni de pe insulă, din showbiz, nu avea curaj să-i spună”, însă toate adrenalina și frustrările adunate, pe insulă, dar și în toții anii de muncă, au făcut că Bianca să cedeze și a făcut pentru prima dată în viață un atac de panică.

ADVERTISEMENT

„Bia a colapsat nervos. A dat într-un atac de panică, m-am speriat și eu”, a afirmat DOC.

Vica nu s-a lăsat înduplecată de starea de sănătate a Biancăi Patrichi: „Maria Magdalena întinsă pe jos”

În timp ce Faimoșii încercau să o ajute pe Bianca, Vica nu s-a lăsat deloc impresionată, din contră, a asociat imaginea cu momentul nașterii lui Iisus.

„I s-a făcut rău. A apărut Jorge. M-am văzut într-o scenă a nașterii lui Hristos, într-un grajd. Era Maria Magdelena întinsă pe jos, ăla o mângâia pe cap”, a reacționat Vica.

Jorge, scandal cu DOC. „Blestemele” l-au ajuns pe artist, care s-a accidentat grav

Un al doilea scandal a avut loc între DOC și Jorge. . Pentru că rapperul a început să simtă lipsa familiei, a exprimat acest lucru înainte de jocul de imunitate- și nu numai, căci pe parcursul meciului a plâns de mai multe ori de dor.

„Tot ce-mi doresc e să fiu cu mine. Mă … pe ea de experiență. Cu foamea sunt obișnuit, dar mi-e greu fără ai mei de acasă. În fiecare dimineață mă podidesc lacrimile. Nimic nu contează decât faptul că nu sunt cu fii-mea uneori”, a spus DOC printre lacrimi.

Jorge i-a cerut să explice mai clar la ce se referă, iar DOC a simțit că este tras la răspundere pentru că strică concentrarea înainte de meci. Discuția a continuat în autobuz, în drum spre meci, iar rapperul a avut impresia că artistul discută despre fiica lui, așa că i-a atras atenția.

„Te iei de ceva sfânt. Eu doar te avertizez. Întreci niște legi sacre. O să te lovești la deget. Încarci sacralitatea unei legi cosmice”, a afirmat DOC.

Și se pare că „blestemele” s-au prins de Jorge, care în timp ce era pe traseu s-a accidentat grav la genunchi și a fost dus de urgență la spital.

Faimoșii au pierdut imunitatea. Scandalul dintre ei a continuat în consiliu

În aceste condiții, rezultatul meciului pentru imunitate a fost trist pentru Faimoșii de la Survivor România 2023, care au pierdut în fața Războinicilor cu un scor de 4-10. După ce Bianca Patrichi și Kamara și-au câștigat imunitatea, au urmat nominalizările și, implicit, o nouă repriză de scandal.

Când au ajuns în tabără, DOC a ținut să precizeze că se află printre cei mai buni jucători și că a adus cele mai multe puncte. Kamara l-a contrazis.

„De fiecare dată caută să se erijeze în cel mai bun jucător. Pentru este personajul cel mai fake din acest concurs, o dezamăgire. E cel mai mare jucător și cel mai mare manipulator dintre toți cei prezenți”, a spus concurentul Survivor România 2023.

„De când a venit, a venit cu o energie ciudată, de malefic”, a fost părerea lui DOC despre Kamara.

Vica Blochina: „Șerpăria merge mai departe la noi la Survivor”

Prin urmare, la consiliul de eliminare, scandalurile au continuat. Votul colectiv al grupului a fost Vica, iar Bianca Patrichi a afirmat că oricum ar fi votat-o ea, dar cum acest lucru nu este posibil, îl va alege pe DOC, ceea ce nu a făcut decât să reaprindă scandalul dintre ea și fosta balerină.

„Lucrurile nu pot merge foarte bine decât dacă le spunem în față. Pentru mine a fost o surpriză când o persoană lângă care dormeam, cu care mă pupam dimineață… pentru mine a fost foarte dureros când am văzut că această Maria Magdalena are această mască. Eu sunt foarte colerică. Pe la spate m-a ars non stop și m-a enervat atât de tare și i-am spus părerea mea susținută, probată. Îmi pare foarte rău că trebuia să fiu mai temperată și să-i spun între patru ochi.

Pentru mine Survivorul este ceva foarte greu, nu mai pot să fac față. M-a deranjat cum a vorbit, cum a încercat să convingă pe toată lumea să nu mă voteze, pentru că mă urăște atât de mult încât voia să mă voteze doar ea. Știu ce grad poartă. Eu aș fi vrut să voteze asumat. A fost făcută o șmecherie pe la spate și a suferit Ada. Șerpăria merge mai departe la noi la Survivor

Eu nu trebuie să fac nici videochat, nici postările… Am bani pentru că am muncit și eu, poate că am fost mai deșteaptă ca ea”, a fost reacția Vicăi.

Bianca Patrichi: „Vica vorbește fix despre ea când se referă la mine”

Pe de cealaltă parte, Bianca Patrichi a explicat cum privește ea lucrurile și a susținut că nicio acuzație din cele pe care i le-a adus Vica nu sunt adevărate.

„I-am dat într-o zi din orezul meu, ea spunându-mi că-mi dă din orezul ei când ajungem în camp, a fost mâncat doar de ea. Mătură doar în spațiul ei de dormit. Astea au fost la baza acestui scandal ca la mahala. Pe mine m-a afectat foarte tare pentru că nu consider niciun motiv real să mă jignești în ultimul hal.

Eu, spre deosebire de ea, am muncit pentru fiecare leuț pe care îl am, mi-am rupt câte o gleznuță, câte un degețel, pe poante. Nici nu vreau și nici nu accept vreodată ca cineva care nu știe să spună nimic despre mine să mă dărâme într-o secundă. Vica vorbește fix despre ea când se referă la mine”, a afirmat Bianca Patrichi.

DOC i-a cerut Biancăi să-l nominalizeze. Kamara a propus-o pe Ada Dumitru pentru eliminare

Acestea fiind spuse, DOC a vrut să se știe că el i-a cerut Biancăi să-l propună pentru eliminarea de la Survivor România 2023, pentru a evita „să-i dea acest drept lui Kamara”, despre care a mai spus că a stricat energia grupului de când a venit.

„A trăit cele mai frumoase 3 săptămâni, am fost o familiuță. Am această ață și dacă trag mai tare de ea mi se rupe. Am fost martor la această șerpărie. Am rugat-o pe Bianca să mă nominalizeze ea, ca să nu mă nominalizeze Kamara”, a menționat DOC.

De menționat este faptul că , el și Alin Chirilă fiind la un pas de bătaie, fapt ce l-a făcut pe Daniel Pavel să-i avertizeze că la următoarea abatere se vor lua măsuri.

Kamara, însă, nu se consideră „oaia neagră”. De asemenea, el a nominalizat-o pe Ada Dumitru, explicând că nu avea alte opțiuni.

„Eu am venit să-i arăt fiului meu că sunt un luptător. Pur și simplu am ales așa. Nu am făcut niciun mișmaș. DOC, din secunda în care eu am ajuns în acest joc, s-a pus pe mine. Face un cinema pentru că este cel mai mare jucător”, a spus Kamara.

Prinsă la mijloc, Ada Dumitru nu vrea acasă

La final, Ada, cea prinsă cumva la mijloc de situație, a rugat pe toata lumea să o voteze pentru că nu vrea să plece acasă sun nicio formă, dar a spus și că nu-i poartă lui Kamara, deși n-a votat chiar…inspirat.

„Nu mă așteptam la nominalizare. Kamara m-a învățat să găsesc scoici, mi-a dat mâncare de la gura lui, mi-a dat un tricou când mi-a fost frig, nu am cum să mă supăr pe așa ceva”, a declarat Ada Dumitru în consiliul de eliminare de la Survivor România 2023.