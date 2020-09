Circ total între Iulia Albu și Lino Golden, pe Instagram: „Ești penibilă. Te pup dulce”

Iulia Albu și Lino Golden sunt la cuțite! Creatoarea de accesorii vestimentare și bijuterii l-a acuzat pe cântăreț că promovează ura rasială, legându-se de un comentariu făcut la un moment dat de acesta.

Iulia Albu și Lino Golden, scandal pe Instagram

De aici și până la un întreg scandal a fost un singur pas. Iulia a scris pe contul ei de Instagram despre Lino, iar acesta a abordat-o apoi în privat, spunându-i că nu înțelege glumele pe care le face, că este probabil cam bătrână pentru generația actuală și penibilă.

Lino i-a mai zis fostei jurate de la „Bravo, ai stil” că dacă și-a căutat-o cu Alex Velea, nici de el nu va scăpa, ca un soi de amenințare.

„@linogolden promovează ura rasială. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Dacă nu cumva consideră ca Suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” aș putea vorbi ore in sir. Păcat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorsează. Hai să vorbim despre influencing 🦩”, este mesajul Iuliei Albu de pe Instagram, cel care a declanșat un adevărat tsunami în mediul online.

Cântărețul a scris despre vedetă că este o nonvaloare

Iulia a postat apoi pe Instastory mesajul pe care l-a primit în privat de la Lino, care nu a rămas indiferent după textul scris de criticul de modă.

„Nu știu ce ai înțeles tu prin rasa inferioară. Înțeleg că ești bătrână și că nu înțelegi glumele și meme-urile, dar ești penibilă. Te pup dulce. Ți-ai căutat-o cu Velea, te-a făcut faimoasă. Și acum ți-o cauți și cu mine și vrei un răspuns public”, i-a scris Lino Iuliei.

Lino a revenit apoi cu un alt Instastory, dând verdictul său: „Vă dați seama ce nonvalori cu absolut nicio pricepere în viață în niciun domeniu au ajuns să vorbească despre niște oameni care chiar fac ceva cu viața lor”.

