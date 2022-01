Circarii din Parlament scapă nepedepsiți. Sancțiuni simbolice pentru comportamentul deviant al aleșilor

Cum anul 2020 nu a fost scutit de dispute politice majore, nu au lipsit nici ocaziile în care deputații și senatorii și-au pierdut cumpătul, iar acțiunile sau declarațiile lor au depășit limitele unor controverse parlamentare firești.

Însă au existat unele cazuri în care „ieșirile în decor” par să fi fost exresia unor tulburări severe de rațiune și comportament, care ar fi cu greu tolerate în parlamentele țărilor civilizate.

Sancționarea acestui tip de comportament fie nu a existat, fie a fost sporadică, iar când totuși s-a ajuns la aplicarea sancțiunilor, acestea au fost simbolice.

ADVERTISEMENT

Conferință de presă cu înjurături

Pe site-ul Camerei Deputaților figurează doar doi deputați sancționați în acest an, ambii cu avertisment scris. Primul a fost (AUR). Acesta a făcut scandal la o conferință de presă susținută de către deputații USR Silviu Dehelean și Ionuț Moșteanu, împroșcați din plin cu diverse sudălmi.

„Bă, dispari mă de aici, tu auzi ce îți spun? Dispari mă de aici. E un păcălici! Băi, îți ordon să dispari din fața mea, tu nu auzi ce îți zic? Nu mai strica aerul aici, dispari! Îți ordon să faci pași înainte!”, i-a spus Tănasă lui Dehelean.

ADVERTISEMENT

Nici liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu nu a avut parte de un tratament mai blând: „Ești un zero barat. Ești un zero barat. Am acasă Moșteanule, șosete găurite care-s mai valoroase decât tine. N-ai făcut absolut nimic în viața ta și te-ai trezit deputat. Nu mai vorbi tu de George Simion. Tu pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum!”

Pe 12 aprilie, plenul Camerei a confirmat sancțiunea decisă anterior de către Biroul Permanent, cea a unui avertisment scris, cea mai blândă sancțiune care se poate aplica potrivit Regulamentului. Practic, lui Tănasă i s-au luat boii de la bicicletă, deși comportamentul deputatului indică faptul că oricum nu avea toți boii acasă.

ADVERTISEMENT

Florin Roman, uzurpatorul molestat

Al doilea deputat sancționat a fost tot de la AUR, Ciprian-Titi Stoica, pe 2 noiembrie, fiind vorba tot de un „năpraznic” avertisment scris. Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei ședințe de plen în care Stoica, ajutat de colegul său de partid Antonio Andrușceac, l-au luat pe sus pe deputatul PNL Florin Roman de la prezidiu, liberalul încercând să conducă ședința de plen.

Operațiunea prin care Roman a fost „umflat” de la prezidiu a fost supervizată îndeaproape chiar de către liderul AUR, George Simion. „Florin Roman și-a însușit calități care nu îi aparțineau. A fost o uzurpare de calități oficiale”, s-a justificat apoi copreședintele AUR.

ADVERTISEMENT

Simion nu a pus mâna pe Roman astfel că a scăpat nesancționat, deși o săptămână mai târziu pe Roman cu îndepărtarea prin forță de la prezidiu. Nici Andrușceac nu a primit avertisment, posibil și datorită faptului că atribuțiile sale de chestor prevăd menținerea ordinii în sala de plen.

Cei de la AUR au invocat atunci că Florin Roman a uzurpat atribuțiile de președinte de ședință deoarece Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, o însărcinase pe Anca Dragu, președintele Senatului, să conducă plenul reunit. „Dumnealui efectiv se ținea de microfoane, nu am mai văzut așa ceva”, a spus Anca Dragu despre încercarea lui Roman de a conduce ședința plenului reunit. Nici Roman nu a fost sancționat pentru tentativa de uzurpare scăpând doar cu molestarea suferită din partea AUR.

ADVERTISEMENT

Cu piciorul băgat în ușa Comisiei juridice

La Senat, singura sancționată până acum a fost Diana Șoșoacă care, pe 13 aprilie, a năboit peste membrii Comisiei juridice care au încercat să o evacueze întrucât nu purta mască de protecție. Senatoarea a făcut scandal, a dat cu piciorul în ușă astfel că ședința nu s-a mai putut desfășura.

Conducerea Senatului a lovit la fel de necruțător tot cu un avertisment scris pentru Șoșoacă și cu interdicția de a reprezenta Senatul în relațiile interne și externe timp de trei luni. În decizia Biroului Permanet erau invocate „nerespectarea legilor în vigoare şi a prevederilor Regulamentului, exercitarea în mod abuziv a mandatului, comportament injurios, calomniator, la adresa unor membri ai Senatului, în cadrul şedinţelor de plen şi încălcarea solemnităţii şedinţelor de plen prin nerespectarea regulilor privitoare la luarea de cuvânt”.

Șoșoacă s-a declarat persecutată, a invocat existența unei dictaturi care persecută opozanții politici și a continuat să facă același circ în mai multe ședințe de plen, în timp ce colegii ei exasperați au descoperit că nu au ce-i face. „În contextul în care nu există o sancţiune pecuniară, sancţiunea nu îţi afectează activitatea parlamentară, poţi lua cuvântul, poţi să faci de toate, sancţiunile sunt simbolice”, constata senatorul PNL Daniel Fenechiu.

Premiera evacuării din sală

De atunci, Diana Șoșoacă și-a dat în petec de mai multe ori. Pe 29 iunie, la dezbaterea unei moțiuni de cenzură, a venit cu un sac de morgă la Parlament. La puține momente după ce și-a încheiat discursul, la Florin Cîțu și i-a strigat: „Aici sunt morții dumneavoastră”.

Gestul l-a scos din sărite pe Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, care a cerut chestorilor să o scoată din sală pe turbulentă. „Doamna senator, comportați-vă civilizat și nu vă bateți joc de această instituție. Chestorii, luați sacul”, a zis Orban.

Însă evacuarea din sală a fost o excepție care nu a fost repetată și de alți președinți de ședință. Pe 23 decembrie, Florin Cîțu, devenit între timp președinte al Senatului, i-a atras atenția după un discurs că a depășit timpul alocat, iar Șoșoacă i-a ripostat cu un brutal „drogatule!”. În loc să dispună scoaterea ei din sală, .

Abia după episodul sechestrării unei jurnaliste din Italia, senatorii din Comisia de Regulament au luat în calcul o sancțiune mai dură pentru Șoșoacă, anume interdicția de a mai lua cuvântul în Parlament timp de 30 de zile, perioadă în care nu va mai fi plătită. Deocamdată, propunerea nu a fost înaintată oficial Biroului Permanent al Senatului.

Sancțiuni neaplicate de conducerea Parlamentului

Ezitarea conducerii Parlamentului de a înăspri sancțiunile disciplinare sau măcar de a le aplica pe cele existente nu au făcut decât să încurajeze manifestările deviante. Astfel, George Simion și-a asumat deschis organizarea protestului din 21 decembrie, când manifestanții au pătruns cu forța în curtea Senatului. Poliția l-a amendat, parlamentarii încă nu au dispus nicio măsură împotriva colegului lor.

Chiar dacă nou-veniții de la AUR sunt cei mai turbulenți parlamentari, aceștia nu sunt singurii. În legislatura trecută, rolul a fost îndeplinit de cei de la USR care, la o ședință de plen în care erau dezbătute legile justiției, s-au dus în fața sălii și s-au întors cu spatele către colegii lor, tratându-i cu dosul inclusiv pe colegii din opoziție care încercau alături de ei să tergiverseze modificarea acestor legi de către majoritatea din jurul PSD.

De asemenea, nu au fost niciodată sancționate partidele care au permis accesul în Palatul Parlamentului, ca invitați, ale unor oameni care apoi au făcut scandal fie în sala de plen, fie pe holuri, inclusiv cu injurii la adrea unor parlamentari.