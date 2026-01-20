Circul erorilor la Primăria Sectorului 5. Milioane de lei, bani plătiți nelegal la mega-contractul câștigat de firma șoferului lui Vanghelie

ADVERTISEMENT

Peste 270 de milioane de lei, aceasta este valoarea a două contracte încheiate de Primăria Sectorului 5 chiar în ultima zi a anului 2019 pentru refacerea infrastructurii rutiere și a trotuarelor din sector. Lucrările trebuiau să fie finalizate repede, 3 luni pentru proiectare și alte 6 pentru execuție. Problemele au apărut însă la plată, după ce primăria a plătit cu peste patru milioane de lei mai mult către una dintre firmele câștigătoare. La șase ani de la atribuirea contractelor, primăria și firma beneficiară se judecă și astăzi pentru banii plătiți în plus.

Peste patru milioane de lei plătiți în plus de Primăria Sectorului 5

Cele două contracte atribuite în data de 31.12.2019 au avut o valoare totală de puțin peste 200 de milioane lei: primul 160,7 milioane, iar al doilea 147,5 milioane (sume cu TVA inclus). Ambele au fost câștigate de către o asociere a patru firme. În cadrul acestei asocieri, parte de proiectare revenea firmei Capital Vision SRL. Ca procent, contribuția acestei firme la realizarea celor două contracte era de 7,24% – pentru servicii de proiectare și asistență tehnică.

Financiar, firmei de proiectare îi reveneau circa 17 de milioane de lei: 9,7 milioane din primul contract, și alți 7,6 milioane din al doilea (sume fără TVA din contracte). Un raport recent al Curții de Conturi arată însă că niciunul dintre cele două contracte nu aveau defalcate sintetic şi/sau analitic componențele prețurilor ce urmau a fi achitate de către beneficiar către cele patru firme din asocierea economică câștigătoare. Astfel că facturile urmau a fi emise individual, de către fiecare asociat în astfel încât parte, iar autoritatea contractantă avea să efectueze plata către fiecare în parte, funcție de serviciile prestate respectiv lucrările efectuate, conform procentelor stabilite.

Ce s-a întâmplat în realitate? Firma Capital Vision a emis facturi mai mare decât cele din propunerea financiară, facturi pe care primăria le-a achitat. Diferența a fost semnificativă: 2,9 milioane de lei (1,7 milioane lei în plus la primul contract, cel mai mare, și 1,2 milioane în plus la al doilea contract).

„Echipa de audit constată faptul că prestatorul Capital Vision SRL a facturat contravaloarea serviciilor de proiectare (atât faza PAC cât şi faza PTE) mai mult cu 2.478.714 lei fără TVA (2.949.670 lei TVA inclus) față de propunerile financiare ofertate”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Firma nu putea cere mai mulți bani

Ce spune practic Curtea de Conturi este că deși contractele nu defalcă în textele lor cât revine fiecărui asociat, atât formularul de ofertă cât și graficul de plăți fac parte din acest contract. Astfel spus, valorile ofertate sunt obligatorii și nu orientative. Sume inițiale din contracte reprezentau practic un plafon maxim legal.

În practică, firma beneficiară a emis patru facturi cu o valoare totală mai mare cu 2,9 milioane lei, peste valorile ofertate. Curtea de Conturi spune acum că a fost un drept de creanță nefondat în condițiile în care nu a existat un act adițional sau o modificare legală a ofertei, iar proiectele au fost recepționate, deci lucrările au fost complete, nu au existat alte „lucrări suplimentare”, o altă clauză folosită pentru majorarea contractelor publice.

Eroarea majoră a primăriei a fost că a acceptat sumele de plată facturate de către firma

Primăria Sectorului 5, executată silit

În contracte era prevăzut că Primăria Sectorului 5 va plăti 30% din valoarea contractelor la recepția lucrărilor, urmând ca restul de 70% din această valoare să fie plătit „în funcție de încasările bugetare anuale”. Ceea ce primăria a și făcut, plătind în anul 2020 30% din sumele facturate de către firma care s-a ocupat cu proiectarea lucrărilor.

Anul următor însă, firma Capital Vision s-a adresat instanței, cerând emiterea unei ordonanțe de plată împotriva primăriei pentru suma de 16,9 milioane lei, suma facturată, care era însă cu 2,9 milioane de lei mai mare decât în oferte. Primăria a făcut o întâmpinare și a spus că intenționează să plătească toate sumele datorate, doar că, pe moment, nu are bani pentru a face acest lucru. Acțiunea s-a judecat și în recurs, pentru ca, în final, în decembrie 2022 (la doi ani de la predarea lucrărilor) cele două entități să ajungă la un acord de eșalonare a datoriei.

Astfel, Primăria Sectorului 5 urma să plătească lunar în 2023 sume între 500.000 lei și 1,12 milioane lei pentru acoperirea restului de plată din facturile la lucrările de proiectare. Firma Capital Vision

Suma de plată restantă, recunoscută de primărie, ajunsese acum la 11,6 milioane lei, asta după ce, între timp, achitase 5,3 milioane lei din suma pe care și-o disputa în instanță cu firma în cauză.

Aici urmează însă un alt episod al erorilor. Până în luna iunie, Primăria Sectorului 5 își achită ratele conform calendarului stabilit. Mai mult, în luna martie achită anticipat suma de un milion de lei în contul datoriei către firma Capital Vision. Cum în luna iulie primăria încetează plățile, firma trece la executarea silită prin intermediul unui birou executoriu, adăugându-se astfel și cheltuielile cu executarea silită.

Totuși, firma nu comunică biroului executoriu factura de un milion de lei pentru plata anticipată făcută în luna martie, astfel că primăria este executată pentru o sumă mult mai mare. Întâi este vorba de cei 2,9 milioane lei, facturați în plus, la care se adaugă și milionul plătit, și nemenționat biroului executoriu.

„Pe lângă faptul că Sectorul 5 al Municipiului București a plătit nejustificat suma de 2.949.670 lei, stabilită ca diferență între contravaloarea serviciilor de proiectare facturate în sumă de 19.718.243 lei (11.057.813 lei + 8.660.430 lei) şi contravaloarea serviciilor de proiectare ofertate în sumă de 16.768.573 lei (9.314.165 lei + 7.454.408 lei), a mai fost executat silit în plus cu 1.000.000 lei, Capital Vision SRL omițând în a-i comunica BEJ Tănăsescu George – Dorian că, în data de 21.03.2023, cu ordinul de plată nr. 1938, primăria achitase parțial şi anticipat a patra rată (n.red. a lunii aprilie)”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Primăria de sector și firma Capital Vision se judecă acum pentru milionul de lei plătit, dar pentru care a fost executată silit, la mai bine de cinci ani de la finalizarea celor două contracte.

Prejudiciul de 3,9 milioane de lei trebuie să fie acum recuperat de către Primăria Sectorului 5 de la firma Capital Vision.

Actorii principali din această afacere

În anii 2019 și 2020, până în luna octombrie, Primăria Sectorului 5 a fost condusă de către primarul PSD Daniel Florea. Acesta a avea să câștige primăria după mai multe mandate în care la Sectorul 5 primar a fost Marian Vanghelie. După octombrie 2020, primar la Sectorul 5 a fost Cristian Popescu Piedone.

Daniel Florea, care avea să ajungă deputat din partea PSD în 2020, avea să-și dea demisia din partid în 2022, înscriindu-se în Partidul Republican, o aripă suveranistă a grupului AUR, din care a făcut parte în Parlament. În octombrie 2024 avea să demisioneze din AUR și să revină în PSD.

Firma Capital Vision SRL este controlată de către omul de afaceri Laurențiu Pavalescu. În anul 2024, firma a avut o cifră de afaceri de circa trei milioane lei, cu un profit de doar 200.000 lei. În anul 2019 contractele publice ale firmei erai de 1,9 milioane lei, iar anul trecut ele s-au ridicat la 1,2 milioane.

Totuși, rolul central în contractele de 200 de milioane de lei l-a jucat o altă firmă. Mai exact este vorba de Progresul SA, lidera în asociație, și cea care își asuma 45% din lucrările contractate. În anul 2024, firma a raportat un profit de doar 93.000 lei, la o cifră de afaceri de 750.000 lei. Principalul acționar al firmei este o altă firmă, Star Construct 2000 SRL. Această firmă a raportat o cifră de afaceri de 10.000 lei în 2024, cu un profit net de 389 lei.

Asociatul unic al acestei firme este Iulian Lupeanu, cel pe care presa l-a numit „șoferului lui Vanghelie”. Numele acestuia a apărut în 2019 în procesul lui Marian Vanghelie privind mita de 30 de milioane de euro, proces încheiat în martie 2025 prin prescripția faptelor. În noiembrie 2019 judecătorii, care au vrut să-l citeze ca martor pe Lupeanu, au aflat că acesta este șofer de TIR și că este mereu plecat de acasă.

Procurorul DNA care s-a ocupat de acest dosar a susținut însă că Iulian Lupeanu controla mai multe societăți comerciale, care au primit contracte importante cu Primăria Sectorului 5, și că sume importante au ajuns apoi la primarul Marian Vanghelie.