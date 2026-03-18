Circulaţia pe drumurile publice le dă coşmaruri românilor. Sondaj INSCOP: Aproape trei sferturi spun că traficul este nesigur

De ani de zile România este codaşă în topurile europene privind circulaţia pe drumurile publice, numărul mare de accidente şi victime făcând ţara noastră cea mai nesigură din UE din acest punct de vedere. Această percepţie se regăseşte şi în rândul opiniei publice, potrivit ultimului barometru Informat.ro – INSCOP Research.

Majoritatea este de acord cu suspendarea permisului pentru cei ce nu-şi achită amenzile

Aproape trei sferturi dintre români (74.8%) spun că circulația pe drumurile publice din ţara noastră este nesigură, în timp ce unul din cinci (20,1%) o cataloghează destul de sigură, iar 3,7% consideră că nu e niciun pericol, iar circulația pe drumurile publice din România este foarte sigură. În mod special votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani şi cei cu educație primară, consideră că e sigur să circuli pe drumurile din România, iar dintre cred cel mai mult că circulația pe drumurile publice este nesigură se remarcă persoanele între 45 și 59 de ani și femeile.

Ca o consecinţă a temerilor de mai sus, 55,7% dintre români susțin măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile. La polul opus, 30.6% total împotriva măsurii, iar 11.4% sunt mai degrabă împotrivă. Sunt de acord cu suspendarea dreptului de a conduce pentru cei care nu-şi achită amenzile în mod special votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic, angajații din sectorul public. Împotriva măsuri sunt cu precădere votanții AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani şi locuitorii Capitalei.

Aproape jumătate dintre românii cred că şoferii sunt de vină pentru nesiguranţa din trafic

„Barometrul INFORMAT-INSCOP scoate în evidență o problemă gravă – circulația nesigură pe drumurile publice – cu efecte tragice asupra populației. Percepția dominantă este că circulația pe drumurile publice din România este nesigură, ceea ce indică lipsa de încredere în capacitatea sistemului rutier de a asigura protecția participanților la trafic. În acest context, opinia publică se împarte în privința sancțiunilor mai dure pentru neplata amenzilor, dar există un nucleu semnificativ de susținere (55.7%) pentru măsuri coercitive care să crească disciplina în trafic”, spune .

Între , aproape jumătate dintre cei chestionaţi (46.6%) cred că este de vină este comportamentul iresponsabil al unor șoferi. Aproape o treime (32.1%) menționează infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate, 11.3% educația rutieră precară, iar 7.5% aplicarea insuficientă a legii de către autorități. „Pentru majoritatea celor care percep traficul ca fiind nesigur, problema este asociată în primul rând cu comportamentul șoferilor, iar într-o măsură secundară cu deficiențele infrastructurii. Din perspectiva politicilor publice, aceste rezultate sugerează că intervențiile eficiente trebuie să combine aplicarea dură a regulilor cu investiții în infrastructură și programe serioase de educație rutieră”, a mai remarcat directorul INSCOP.