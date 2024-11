Cîrjan a vorbit despre acest 0-6 al lui Dinamo cu FCSB în 10 zile. „Ne-au bătut din experiență! Eu asta am simțit. Sunt cei mai puternici!” Ce notă și-ar da

Cătălin Cîrjan a vorbit la rece despre umilința pe care FCSB i-a administrat-o în două meciuri lui Dinamo. , care au primit laudele mijlocașului în vârstă de 21 de ani.

Cătălin Cîrjan, la rece după Dinamo – FCSB 0-6 în 10 zile: „Nu ne așteptam la așa ceva”

Dinamo a rămas și în 2024 fără victorie cu FCSB. Roș-albii nu și-au mai învins rivala din 2021 și au ajuns la 8 eșecuri consecutive. Echipa lui Kopic și-a revenit în campionat, a învins-o cu 1-0 pe UTA, dar Cătălin Cîrjan n-a trecut încă peste eșecurile cu roș-albaștri, 0-2 în SuperLiga și 0-4 în Cupa României.

„A fost o dezamăgire foarte mare. Pot să spun că a fost un rezultat rușinos, cel puțin al doilea, 0-4, nu ne așteptam la așa ceva. Așa e la fotbal când nu îți iese nimic. Dar e bine că ne-am revenit foarte repede, am câștigat cu UTA și suntem sus în clasament.

Cred că presiunea a jucat un rol foarte important. Am jucat cu o echipă foarte puternic, care are experiență, care joacă în Europa. Sunt obișnuiți să joace din 3 în 3 zile. Cred că am început bine primele 10-15 minute, dar știu când să oprească meciul. Au controlat meciul în multe situații. Când noi încercam să facem pressing, să mergem peste ei, s-a văzut că au experiență foarte mare, jucători calitate.

Eu asta am simțit că au jucători foarte buni, valoroși. În primul meci au avut o ocazie de gol și au reușit să marcheze. Noi am avut câteva situații, dar în ultima treime n-am știut să ne descurcăm foarte bine.

(n.r. – FCSB cea mai puternică echipă?) Da. Pot spune că da. Am avut trei înfrângeri în campionat. Cu CFR am avut 2-0. Nu mi s-a părut să ne pună mari probleme. Cu U Cluj am avut o repriză foarte bună și am pierdut 0-1. Dar FCSB a simțit-o o echipă foarte bună și ne-au învins. I-am simțit foarte buni. La mijloc au Șut, Olaru, Tănase, jucători de națională, jucători foarte buni. Și acolo cred că au controlat jocul.

(n.r. – FCSB favorită la titlu?) Sunt campionii României. Joacă și în Europa. Nu au început bine campionatul, dar și U Cluj are o șansă mare. E o diferență de 6 puncte între noi și ei și cred că și ei sunt o favorită”, a declarat Cătălin Cîrjan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Cîrjan e sincer: „Mi-aș da 3-4”

în acest sezon, dar în derby-urile cu FCSB n-a strălucit. „Decarul” roș-albilor are, în toate competițiile, 17 meciuri, 5 goluri și 2 assisturi.

„(n.r. – Ce notă ți-ai da pentru meciurile cu FCSB?) Sunt cel mai mare critic al meu. Mi-aș da un 3-4. Am avut meciuri foarte slabe și sunt conștient de lucrul ăsta. A fost presiune, cu suporteri foarte mulți, dar sunt sigur că la meciurile următoare va fi mai bine”, a adăugat Cîrjan.

Catalin Cirjan, VEDETA lui Dinamo, RUPE TACEREA | INTERVIU EVENIMENT la Fanatik SuperLiga