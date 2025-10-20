Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cîrjan, cel mai slab jucător al lui Dinamo? “A fost neinspirat. S-a încărcat foarte tare cu gândul că joacă împotriva Rapidului”

Cătălin Cîrjan a avut o evoluție modestă contra Rapidului și a fost catalogat ca unul dintre cei mai slabi jucători ai lui Dinamo. Cum s-a descurcat fotbalistul și ce arată cifrele.
Răzvan Rădulescu
20.10.2025 | 11:16
Cum s-a descurcat Cătălin Cîrjan în Dinamo - Rapid. A fost căpitanul „câinilor” cel mai slab jucător de pe teren. Foto: sport.pictures.eu.
Cătălin Cîrjan a fost titular în Dinamo – Rapid, scor 0-2, în derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga. Deși veneau după o serie de rezultate excelente în campionat, „câinii” au cedat pe Arena Națională contra marii rivale. Cîrjan, decarul și căpitanul alb-roșiilor, a avut o evoluție modestă.

A fost Cîrjan cel mai slab jucător al lui Dinamo contra Rapidului? Ce a spus Andrei Nicolescu

Gnahore, cu un autogol, și Cristi Manea la un sfert de oră distanță au decis derby-ul Dinamo – Rapid. „Câinii” au rămas pe locul 4 în ierarhia SuperLigii, cu 23 de puncte după 13 meciuri. Suporterii clubului din Ștefan cel Mare au avut așteptări mari de la Cătălin Cîrjan, însă, din dorința de a face prea multe, „decarul” din Ștefan cel Mare nu a ieșit la rampă.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA la o zi după derby-ul cu Rapid. Oficialul din Ștefan cel Mare a venit cu explicații pentru evoluția arătată de Cătălin Cîrjan în derby.

„În multe momente, cel puțin pe tranziție defensivă, am fost surprinși de Christensen. În rest, am stat bine la mijloc. Eu, cum să zic, îmi doresc foarte mult ca Cătălin Cîrjan… și a început să scape de asta, dar îi trebuie timp să se adapteze. Are o dorință prea mare de a demonstra în meciuri pe care le consideră importante”. 

Cum s-a descurcat Cătălin Cîrjan în Dinamo – Rapid

Cătălin Cîrjan a fost integralist în derby-ul Dinamo – Rapid 0-2. Andrei Nicolescu a făcut dezvăluiri despre jucătorul adus de Dinamo chiar de la Rapid și a mărturisit că, la derby-uri, fotbalistul încearcă să aibă o altă atitudine.

„Din dorința asta el se supralicitează personal și își dorește atât de mult încât intră în niște conjuncturi din care faza îl obligă, îl face în așa manieră încât să nu iasă bine pentru că se pune în niște posturi d-astea dintr-o dorință foarte mare. 

Anul ăsta a început să își găsească echilibrul, să își câștige modul de a gândi pentru a trata astfel de meciuri. Poate aseară a fost încă un pic emotiv și și-a dorit prea mult. O supraîncărcare. Nu știu dacă e o miză personală, dar pare că s-a supraîncărcat și din cauza asta pare că a făcut un meci neinspirat. N-a avut realizări”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arată cifrele lui Cătălin Cîrjan la Dinamo – Rapid 0-2. Raportul Wyscout

FANATIK a consultat raportul Wyscout, cu date despre derby-ul Dinamo – Rapid, meci de foc care a arătat interes atât la TV, cât și în tribune. Cătălin Cîrjan a avut un procentaj al acțiunilor reușite de 66%. De asemenea, căpitanul din Ștefan cel Mare a avut un singur șut pe poarta lui Aioani din tot atâtea încercări.

La nivelul paselor reușite, Cătălin Cîrjan a avut un procentaj de 76%, cu 44 de pase reușite din totalul de 58. În schimb, în momentul în care Cîrjan a încercat să paseze lung și să-i lanseze pe coechipieri, încercările sale nu au avut sorți de izbândă.

Cîrjan a avut un procentaj de doar 40% la acest capitol, cu doar două pase lungi reușite din 5 încercări. Nu a câștigat niciun duel aerian, a pierdut mingea în dueluri și a câștigat doar jumătate din duelurile defensive cu adversarii (3 din 6).

