Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cîrjan și Opruț, convocați ”la pachet” pentru barajul Turcia – România?! Andrei Nicolescu, răspuns categoric

Mai este o lună și jumătate până la barajul cu Turcia, iar Cătălin Cîrjan și Raul Opruț ar putea prinde convocarea la naționala României după ultimele evoluții de la Dinamo.
Traian Terzian
16.02.2026 | 10:00
Cirjan si Oprut convocati la pachet pentru barajul Turcia Romania Andrei Nicolescu raspuns categoric
EXCLUSIV FANATIK
Cîrjan și Opruț forțează convocarea la naționala României. Sursă foto: colaj Fanatik
Rămâne de văzut dacă selecționerul Mircea Lucescu îi va convoca pe Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, însă Andrei Nicolescu a precizat la FANATIK SUPERLIGA că cei doi nu ar trebui să lipsească din lot.

Andrei Nicolescu, reacție cu privire la convocarea lui Cîrjan și a lui Opruț la naționala României

Președintele lui Dinamo este convins de faptul că atât Cătălin Cîrjan, cât și Raul Opruț ar merita să facă parte din lotul naționalei României și a mărturisit că jocul mai puțin inspirat al căpitanului din acest start de an este absolut normal.

”Aici nu e decizia mea, dar v-am spus de mult că sunt jucători cel puțin de lot al echipei naționale. (n.r. – Ai simțit o schimbare la Cîrjan în ultima vreme, mai ales că spre el s-au trimis săgeți în anumite momente?) El știe că va trece prin momentul de genul acesta, pentru că, invariabil, niciun jucător nu poate să fie în formă și în inspirație tot timpul.

L-am simțit puțin supărat, mai ales că a luat galben și nu joacă următorul meci (n.r. – cu Unirea Slobozia), dar e o chestie care ține de progresul lui. Nu are cum să nu treacă prin asta și el înțelege, este foarte matur. Va avea și meciuri mult mai inspirate.

A fost un meci în care spațiul a fost mai mic, spațiul s-a comprimat, agresivitatea mult mai mare. Deciziile nu au fost foarte inspirate deși s-au căutat să se desfacă, să se dea pase în adâncime. Astea se întâmplă și nu poți să le controlezi”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cutremur în vestiarul lui Dinamo la pauza meciului cu FC Hermannstadt

Președintele lui Dinamo a mărturisit că nu s-a temut de faptul că se poate rata calificarea în sferturile Cupei României, deși jocul din prima repriză a fost modest, și se aștepta ca Zeljko Kopic să intervină la pauză.

”Nu am avut emoții cu calificarea, am fost convins că va fi o discuție mai bărbătească la pauză. A fost bine ce s-a întâmplat la pauză și apoi ne-am revenit, am fost pragmatici, am înscris, ne-am făcut jocul ușor și am obținut ce ne-am dorit. Probabil că băieții credeau că se va obține mai ușor chestia asta, dar până la pauză și-au dat seama că trebuie cumva să fie mult mai atenți.

Este o chestie de mentalitate pe care trebuie să o trecem mai atenți, să o previzionăm mai bine, deși sunt convins că discuțiile interne și Kopic mai ales nu a lăsat garda jos deloc. Pe de altă parte, eram convins că la pauză va fi un mic cutremur în vestiar și vor intra cu o altă față”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce urmează pentru Dinamo în Cupa României

Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României după ce a învins-o pe FC Hermannstadt, scor 2-0, în ultima etapă a fazei grupelor, cu golurile reușite după pauză de Cîrjan și Opruț.

”Câinii” au încheiat grupa pe primul loc și vor juca la începutul lunii martie, pe teren propriu, cu revelația Metalul Buzău, formație din Liga 2. Dacă va merge mai departe, trupa lui Kopic va da piept în semifinale cu învingătoarea duelului dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Dinamo îi propune pe Cîrjan și Opruț la echipa națională

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
