Cisotti, Bîrligea și Tavi Popescu s-au întrecut în declarații după FCSB – Dinamo 3-1: „Sigur erau pe canapea” / ”M-am bucurat ca Ronaldo”

Juri Cisotti, Daniel Bîrligea și Octavian Popescu s-au arătat bucuroși pentru succesul , în etapa a șaptea din play-off-ul Superligii. Liderii roș-albaștri au revenit la un avans de șapte puncte puncte față de CFR Cluj, singura urmăritoare, cu trei etape înainte de finalul campionatului.

Juri Cisotti, Daniel Bîrligea și Octavian Popescu, fericiți după FCSB – Dinamo 3-1

Juri Cisotti, autor a două pase de gol, a fost ales omul meciului chiar de ziua sa de naștere. Italianul care a împlinit 32 de ani a transmis că echipa i-a făcut cel mai frumos cadou cu acest succes. Cisotti a subliniat că el și coechipierii săi trebuie să rămână în continuare concentrați, până vor deveni campioni din punct de vedere matematic.

„Echipa mi-a făcut cel mai frumos cadou posibil. A fost un meci foarte important pentru noi și mă bucur că am câștigat, dar încă nu am terminat. Trebuie să rămânem concentrați. Nu suntem matematic campioni. Mă simt bine aici. Am înțeles stilul. Toți jucătorii sunt foarte buni, cu calitate.

Nu contează cine dă gol, cine dă pasă de gol. E meritul staffului că mă pregătește bine din punct de vedere fizic. Pot să alerg 90 de minute, să-mi ajut echipa. Îmi fac treaba și rezultatele vin.

Dacă CFR câștigă, trebuie să câștigăm cu ‘U’ Cluj. E foarte important să fim concentrați în această săptămână. Nu știu cum o să reacționez când devin campion. Nu mă gândesc la acest lucru. Sunt concentrat la meciul următor.

Mesajele lui Juri Cisotti, Daniel Bîrligea și Octavian Popescu după victoria din derby

Am făcut o primă repriză perfectă. Am început repriza a doua la fel ca la Rapid, puțin timorați. Analizăm meciul, vom vedea ce s-a întâmplat și vom lucra pentru a remedia erorile.

Mă bucur că Tavi a reușit o dublă, dar toată echipa a făcut un meci foarte bun”, a declarat Juri Cisotti, după fluierul de final al derby-ului FCSB – Dinamo 3-1, conform site-ului .

Daniel Bîrligea: „Acest sentiment rămâne în istoria personală și a fotbalului”

La rândul său, Daniel Bîrligea nu și-a ascuns fericirea după ce FCSB a mai făcut un pas către titlul de campioană. Golgheterul roș-albaștrilor și-a tachinat rivalii, când a fost întrebat (patru în campionat și una în Cupa României Betano).

„Am avut o primă repriză prea perfectă. Am jucat prea bine. Ne-a ieșit totul și ne-am relaxat. Ei au încercat să revină mai puternici. S-a văzut că noi am coborât și ei au urcat, dar am menținut totuși un nivel bun.

Sunt fericit că îmi ies golurile. Că echipa câștigă în primul rând și suntem tot mai aproape să aducem trofeul. Mai e un pic până să fim campioni. Acest sentiment rămâne în istoria personală și a fotbalului. E un sentiment foarte frumos.

Am profitat de faptul că ei au intrat prost în meci și nouă ne ieșea totul. Am încercat să atacăm și s-a și văzut că am avut multe ocazii. Știm și noi că uneori suntem sufocați și trebuie să ținem mai mult de minge, ca să avem luciditate în fața porții.

Bîrligea, ironic față de Dinamo: „Nu cred că au răspuns pentru așa ceva”

Cred că trebuie să îi întrebați pe ei. Noi suntem obișnuiți (n.r.- întrebat despre cum se simt roș-albaștrii, după ce FCSB a învins-o pe Dinamo a cincea oară în actualul sezon). Ei nu cred că au răspuns pentru așa ceva.

Sunt foarte fericit că sunt aici. Iubesc această echipă. Am făcut foarte multe anul acesta. Ne-am îndeplinit obiectivele și mai avem un pic. Ne jucăm meciurile noastre. Cred că erau în seara asta pe canapea și sperau ceva, dar n-au avut nimic de sperat.

Îmi place să joc la Cluj. O să mergem acolo să facem un meci mare. Nu contează ce fac ceilalți. E mai frumos să câștigi campionatul în teren decât să speri pentru ceilalți. Noi asta facem, câștigăm meciurile. Noi o să câștigăm și la Cluj, nu contează! (n.r.- dacă vor fi campioni până la meciul cu ‘U’ Cluj).

Diferența o facem foarte mult cu atitudinea cu care intrăm în teren. Noi am făcut meciuri foarte bune și peste calitățile noastre, pentru că am coborât pe teren cu o atitudine foarte bună de campioni. Ne-am purtat ca niște jucători experimentați, cărora nu le-a fost frică. Atitudinea e cel mai bun aspect și cel mai bun răspuns.

Obiectivele lui Bîrligea: „Să câștigăm campionatul, să ne calificăm la Mondial și să jucăm în Champions League”

Suntem fericiți (n.r.- că au învins Rapid și Dinamo). Au fost două obiective ale noastre să câștigăm următoarele două meciuri ce veneau și asta am făcut. Nu ne interesează altceva. Următorul pas este să câștigăm campionatul, să ne calificăm la Mondial și să jucăm în Champions League. Vreau să dau goluri în continuare. Vreau să dau goluri și la echipa națională și să fac diferența”, a transmis Daniel Bîrligea, autorul reușitei care a deblocat tabela de marcaj, la flash-interviu.

Octavian Popescu: „M-am bucurat ca și Cristiano Ronaldo, pentru că am dat gol cu Dinamo”

Octavian Popescu s-a declarat mândru de faptul că a înscris două goluri în derby-ul cu Dinamo. El a recunoscut că euforia i-a fost atât de puternică încât s-a bucurat la reușitele sale în stilul lui Cristiano Ronaldo.

„Sunt bucuros că am reușit să marchez două goluri și sper încet, încet să îmi reintru în forma mea cea mai bună. Până acum am jucat doar 45 de minute. Nu e problemă, am timp, suntem la final de campionat.

Mă bucur că am reușit să ajut echipa. Am încercat să îmi ajut echipa și pe faza defensivă, și pe faza ofensivă. Au fost niște goluri grele. Nu au fost așa ușoare. La al doilea gol am dat la poartă direct. M-am bucurat ca și Cristiano Ronaldo, pentru că am dat gol cu Dinamo. În ultimul timp cu Dinamo am reușit ori să dau assist, ori gol și am reușit și în seara asta.

Noi mai avem trei meciuri. Avem obiectiv să nu pierdem niciun meci în acest play-off. Doamne ajută să se întâmple asta! (n.r.- să fie campioni înaintea meciului cu ‘U‘ Cluj). Este o echipă bună ‘U‘ Cluj, dar cred că noi am demonstrat că suntem cea mai bună echipă. E bine că am reușit să marchez. Mă ajută mental, acum să vedem. Eu nu mă gândesc că sunt under 21. Dacă joci așa, mai bine nu mai joci”, a spus și Octavian Popescu.