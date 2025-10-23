Sport

Cisotti i-a amenințat pe italienii de la Bologna înainte de duelul cu FCSB: „Nu va fi o vacanță”

Juri Cisotti și Joyskim Dawa au vorbit cu presa înainte de meciul pe care FCSB îl joacă împotriva celor de la Bologna, în grupa principală din Europa League, și au tras o concluzie clară.
Mihai Alecu
23.10.2025 | 17:40
Cei doi jucători ai campioanei României sunt de părere că vor întâlni un adversar foarte bun, dar cu toate acestea trebuie să se gândească la victorie.

Italianul Cisotti spune, surprinzător, că nu este la curent cu nivelul la care este fotbalul în țara în care s-a născut, dar are un avertisment pentru cei de la Bologna. Mijlocașul spune că dacă FCSB nu va fi tratată serios, ci ca un meci de vacanță, atunci trupa din ‘cizmă’ va avea probleme în a scoate rezultatul dorit.

„Cu siguranță este o echipă bună, antrenor foarte bun, jucători de calitate, dar nu va fi simplu pentru ei la București. Nu va fi o vacanță. Va fi o experiență frumoasă pentru mine. Nu știu cum e situația în fotbalul italian, am plecat de 10 ani, nu știu care e calitatea, intensitatea. Am văzut meciuri la TV, dar nu pot să-mi dau seama exact. Sunt curios. Sper că stadionul va fi plin și mulți suporteri alături de noi”, a spus Juri Cisotti.

Dawa, mesaj clar înainte de FCSB – Bologna: „Trebuie să câștigăm!”

Joyskim Dawa, revenit după accidentarea care l-a ținut multe luni în afara gazonului, e de părere că asemenea partide reprezintă teste foarte importante pentru elevii lui Elias Charalambous. Aceștia pot astfel să-și măsoare forțele cu una din cele mai puternice echipe din Italia și să vadă la ce nivel sunt. Fundașul central spune și că mentalitatea campioanei României trebuie să fie de a intra pe teren cu gândul la victorie.

„Va fi un meci greu. Toate meciurile din cupele europene sunt foarte grele. Bologna este o formație de top în Italia. Este o experiență bună pentru noi să jucăm cu asemenea echipe, așa cum am făcut și în sezonul trecut. Trebuie să le arătăm calitatea noastră. Nu trebuie să ne gândim că e Bologna, mentalitatea noastră este că trebuie să câștigăm”, a declarat și Joyskim Dawa.

FCSB începe partida cu Bologna cu 3 puncte în clasament, pe care le-a câștigat în victoria, 1-0, de la Go Ahead Eagles. De cealaltă parte, echipa italiană are doar un punct după două meciuri, 0-1, cu Aston Villa, și 1-1, cu Freiburg.

