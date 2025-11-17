City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat pentru CIA. Cât a plătit compania falimentară

ADVERTISEMENT

Compania de asigurări City Insurance, aflată în procedură de faliment din mai 2022, a plătit consultanță unui fost consilier al lui Donald Trump, care a mai lucrat pentru CIA și FBI. Acesta ar fi trebuit să reconstruiască reputația societății, alături de alți doi experți externi. Acum, administratorul judiciar al City Insurance încearcă să recupereze banii.

Consultantul City Insurance, omul de legătură al CIA cu ”factori de decizie de la Casa Albă”

Kevin Eugene Hulbert, fost ofițer superior în Direcția de Operațiuni a CIA și consilier al Președintelui SUA Donald Trump, a fost chemat la București în procesul de insolvență a City Insurance, într-o acțiune ce vizează anularea unor operațiuni comerciale.

ADVERTISEMENT

În întâmpinarea depusă de Hulbert la Tribunalul București, americanul recunoaște calitățile oficiale pe care le-a deținut și explică modul în care a ajuns să încaseze bani de la City Insurance.

”În motivarea în fapt a întâmpinării s-a arătat că pârâtul a avut o carieră distinsă la Central Intelligence Agency (CIA), unde a ocupat o varietate de posturi de nivel înalt și a devenit un expert recunoscut în contraterorism, contraproliferare, contrainformaţii, inteligenţă umană (HUMINT), securitate cibernetică și acţiuni secrete.

ADVERTISEMENT

Kevin Eugene Hulbert a lucrat și pentru FBI

În cadrul Direcţiei de Operaţiuni a CIA, a petrecut mulţi ani analizând probleme politice şi de securitate din întreaga lume şi răspunzând solicitărilor de a oferi informaţii la nivel înalt comunităţii de informaţii, Congresului şi factorilor de decizie de la Casa Albă a Statelor Unite ale Americi cu privire la o varietate de probleme.

ADVERTISEMENT

A colaborat intens cu mai mulţi parteneri străini de legătură, în special în domeniile contraproliferării şi contraterorismului.

Ultimul post în serviciul guvernamental al Statelor Unite ale Americii a fost la Biroul Federal de Investigaţii (FBI), unde a fost consilier principal pentru combaterea terorismului”, se arată în întâmpinarea consultată de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Consultantul american al City Insurance a făcut parte din Consiliul consultativ de informații al președintelui Donald Trump

Kevin Eugene Hulbert nu ocolește nici perioada petrecută alături de Donald Trump în primul său mandat. El a explicat rolul pe care l-a avut în echipa de consilieri a președintelui american.

”În 2018, a fost numit în timpul mandatului preşedintelui Donald Trump în Consiliul consultativ de informaţii al preşedintelui (PIAB), format din 12 persoane. De mai bine de şase decenii, PIAB a fost un consiliu de încredere al preşedintelui Statelor Unite. PIAB oferă consiliere Preşedintelui SUA cu privire la calitatea şi adecvarea colectării de informaţii şi oferă consiliere cu privire la analiză, contrainformaţii şi cu privire la o mare varietate de alte activităţi de informaţii.

După ce a petrecut ani de zile în comunitatea de informaţii, ocupându-se de unele dintre cele mai complexe probleme cu care se confruntă securitatea Statelor Unite ale Americii, am fondat XK Group firmă de tip boutique, specializată în soluţii de securitate şi informaţii pentru sectorul privat, unde sunt Preşedinte și CEO”, au mai arătat avocații americanului.

Hulbert a venit la București în 2019

Hulbert a explicat, în întâmpinare, că City Insurance avea ”o reputație proastă” la finalul anului 2019, atunci când a fost contactat de un mediator (Thomas Antoniaidis-Managing Director la Criticai Publics), care se afla în contact direct cu . Acesta i-a propus americanului să facă parte dintr-un așa-numit Comitet Consultativ de Riscuri Globale al City Insurance. Scopul mișcării ținea de îmbunătățirea imaginii și de găsire a unui potențial investitor.

Fostul consilieri al lui Donald Trump s-a întâlnit cu mediatorul la Londra, la data de 25 noiembrie 2019. Acolo le-a cunoscut și pe celelalte două persoane care urmau să facă parte din comitet: Federico Trillo-Figueroa Martinez Conde și Sunil Sabharwal.

Cine a mai dat ”consultanță strategică” la City Insurance: fostul ambasador al Spaniei în Marea Britanie și un ex-director BERD și FMI

Federico Trillo este fost politician de origine spaniolă, care a ocupat funcţia de Ambasador al Spaniei în Regatul Unit. Federico a participat la înfiinţarea Asociaţiei pentru Studii pentru Progresul Social și este membru al Comisiei Spaniole de Istorie Militară. Este autorul mai multor cărţi de drept şi gândire judiciară şi politică. Este licenţiat în drept de la Universitatea din Salamanca și deţine un doctorat în drept la Universitatea Complutense din Madrid.

Sunil Sabharwal este investitor și consilier independent, de origine indiană-maghiară care a (BERD). Sunil a mai ocupat funcţia de US Alternative Executive Director al Fondului Monetar Internaţional (FMI) în perioada 2016-2018, iar recent a fost Preşedinte al Earthport, o entitate listată în LSE (Bursa London South East), până la vânzarea către Visa. Sunil a absolvit Şcoala de Afaceri din Londra cu un Master în Science în Management şi Universitatea de Stat din Ohio (OSU) cu licenţă în Science în Business Administration.

Fostul consilier al lui Donald Trump susține că și-a onorat contractul cu City Insurance

Ulterior, în perioada 16-17 noiembrie 2019, Kevin Eugene Hulbert s-a deplasat la București, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai City Insurance și pentru a semna contractul.

Fostul consilier al lui Donald Trump le-a spus judecătorilor români că și-a onorat contractul de consultanță, care îl obliga să fie disponibil pe tot parcursul anului pentru a se angaja în apeluri telefonice și corespondență prin email. ”Anticipam cel puțin două întâlniri personale în România pe an”, le-a spus judecătorilor.

”A fost prezent conform prevederilor contractuale la sediul CITY INSURANCE de trei ori, o data pentru o întâlnire introductiva și apoi pentru alte două întâlniri cu membrii Comitetului Consultativ Strategic Global al CITY INSURANCE și cu managementul CITY INSURANCE. Subsecvent, alte vizite nu au fost posibile din cauza pandemiei Covid, dar întâlnirile virtuale au continuat”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Toți cei trei membri ai Comitetului Consultativ de Riscuri Globale au fost chemați în instanță, de lichidatorul judiciar al City Insurance.

City Insurance, cel mai sonor din lumea asigurărilor

Acesta a cerut instanței să contate că ”prestația societății SAR City Insurance SA o depășește în mod vădit pe cea primită de la pârâți” și a solicitat ”repunerea în situația anterioară efectuării plăților”, respectiv a returnării sumelor de bani achitate de companie: câte 50.000 de euro către Trillo și Sabharwal (avans) și 100.000 de euro (și 9.477 dolari) către Hulbert. Acțiunea City Insurance a fost respinsă pe fond, însă compania a făcut contestat decizia la Curtea de Apel București.

City Insurance a fost cel mai mare asigurator RCA din România, cu peste trei milioane de șoferi asigurați în perioada 2017-2021. În această perioadă, ASF a făcut mai multe controale și a cerut repetat companiei să-și întărească capitalul.

În vara anului 2021 au apărut primele suspiciuni legate de documente bancare fără acoperire. În septembrie, ASF a stabilit că City Insurance are un deficit major de capital și a decis retragerea autorizației de funcționare. În februarie 2022, Tribunalul București a deschis procedura de faliment a companiei, care a dus la o criză fără precedent pe piața asigurărilor, și o explozie a prețurilor RCA.