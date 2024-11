“Ciucă a trecut ca gâsca prin apă prin funcţia de premier. Nu a înţeles nimic din ce i s-a întâmplat”. Ludovic Orban dă de pământ cu ultimii prim-miniştri ai României

, a fost joi, 31 octombrie, invitatul legendarului om de televiziune Mihai Tatulici, la TATULICI LA FANAT1K, unde a șters pe jos cu ultimii trei premieri pe care i-a avut România.

“Ciucă a trecut ca gâsca prin apă prin funcţia de premier”

Dintre ultimii trei premieri ai României, cu Nicolae Ciucă, despre care a spus că a trecut ca gâsca prin apă prin mandatul său în fruntea Guvernului.

”Președintele țării, pot să spun deja viitorul fost președinte al țării din fericire pentru România, în loc să utilizeze resursele de cunoaștere și de inteligență pe care le am și de înțelepciune, a preferat să facă cu totul și cu totul altceva. Practic, a tras sforile ca să nu mi se ofere ocazia de a conduce un guvern pe 4 ani cu o majoritate. L-a preferat pe Cîțu, după aia l-a pus pe Ciucă care a fost o catastrofă, a trecut ca gâsca prin apă prin funcţia de premier. La sfârșit de mandat părea că nu a înțeles nimic din ce i s-a întâmplat în poziția de premier. Dar astea au fost opțiunile lui, iar acum este premier Ciolacu”, a declarat Ludovic Orban la TATULICI LA FANAT1K.

Cât despre Marcel Ciolacu, președintele Forța Dreptei a spus că este de neconceput ca un premier să își ia meditator de economie după un an de mandat.

”Cum să fii tu premier și să spui că ți-ai luat meditator de economie ca să candidezi la prezidențiale că așa a explicat. Te mai descurci și fără limba engleză, dar fără să cunoști economie ca premier, adică tu să recunoști că ai nevoie de meditator la economie după ce ai fost un an prim-ministru asta este o recunoaștere a faptului că tot ce ai făcut tu în economie ai făcut prost, pentru că tu nu te pricepi”, a mai spus Orban.

”Toate măsurile luate nu au făcut altceva decât să frâneze creșterea economică”

Potrivit lui, guvernul PSD-PNL s-a format în noiembrie 2021, atunci când,”creșterea economică a fost 6,3%, iar acum în primul semestru al anului 2024, a coborât creșterea economică la 0,7%, sigur o să o mai ajusteze INS-ul ulterior ca să dea bine, să coafeze realitatea”.

”Realitatea este că toate măsurile economice luate nu au făcut altceva decât să frâneze creșterea economică, să lovească mediul de afaceri, să alunge investitorii, să creeze un climat de instabilitate și să pună pe gânduri inclusiv investitori serioși care probabil regândeau procesul ăsta de relocare a multor capacități industriale, să investească în România, și probabil i-au pus și pe ăia pe fugă”, a transmis candidatul la Cotroceni la FANATIK.

Întrebat dacă crede că există mai mult de 20 de oameni capabili care să conducă structurile centrale ale țării, Ludovic Orban a răspuns: ”După părerea mea, un Guvern mai mult de 12 ministere nu are ce să aibă”.

”Îți trebuie un președinte, câțiva consilieri prezidențiali foarte bine pregătiți care să aibă experiență și care să aibă experiență practică, nu numai teoretică, pentru că guvernarea în sine este practică, nu este teorie. Este o confruntare cu niște realități care de multe ori sunt surprinzătoare chiar și atunci când încerci să ai o predicție, încerci să gândești în perspectivă, să anticipezi ceea ce se poate întâmpla”, a afirmat politicianul.

”Nu am nicio rudă băgată în nicio instituție publică”

Mai mult, el a ținut să precizeze că un premier trebuie să impună performanță și să îi sancționeze pe cei care greșesc și nu își ating obiectivele.

”În mod normal, un lider și un premier trebuie să impună performanță și dacă cineva nu are performanță, indiferent că e ministru, președinte de agenție, dacă greșește și nu își atinge obiectivele trebuie schimbat, indiferent ce pilă politică are. Numai că în politică unii construiesc un lanț al slăbiciunilor ‘eu sunt în relații cu președintele Consiliului Județean că i-am spus să o angajeze pe nepoata lui xulescu și am avut firma cutare’, nu e cazul meu.

Eu niciodată nu am gândit așa, nu am nicio rudă băgată în nicio instituție publică pe pile, nu am nicio firmă și nicio firmă prietenă care să fi obținut vreun contract de la stat, și nu am intervenit pentru ca vreo firmă să primească contracte de la stat, dar lanțul slăbiciunilor ăsta este”, a menționat acesta la TATULICI LA FANAT1K.

Totodată, el a explicat că ”atunci domnul președinte al partidului X, care e premier, în momentul când vede că are un ministru prost care nu își face datoria nu îl dă afară imediat pentru că se gândește că are un lanț al slăbiciunilor și dacă îl dă afară s-ar putea să se răzbune unii cărora el le-a cerut servicii, care cele mai multe dintre ele nu sunt legale”.

