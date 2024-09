Ciucă, convins că va ajunge în turul doi, împreună cu Ciolacu. „Avem o armată şi avem un activ al partidului”

Preşedintele PNL, a declarat, miercuri, că este convins că va ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie, alături de președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunând că liberalii sunt o forță capabilă să-și propulseze candidatul.

Finala prezidențială, „Ciucă-Ciolacu”

Nicolae Ciucă, președintele , a afirmat, miercuri, că, având în vedere capacitatea de mobilizare a partidului, a activului și „armatei” de partid, este convins că va ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie, alături de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Finala prezidențială, a spus liderul liberalilor, va fi una „Ciucă-Ciolacu”.

„Este o chestiune care se poate explica uşor, nu că vorbim noi în seara asta şi că vreau eu chestiunea aceasta. Turul 1 a alegerilor, demonstrat de-a lungul timpului, a fost de fiecare dată materializat, concretizat ca rezultat prin capacitatea de organizare şi mobilizare a partidelor. Avem 1.146 de primari, 12 preşedinţi de consilii judeţene, 11.500 de consilieri locali, 350 de consilieri judeţeni. Avem o armată şi avem un activ al partidului”, a declarat Nicolae Ciucă la .

Ciucă a subliniat că are mare încredere în membrii de partid, primari, consilieri, senatori, deputați, și că PNL este cel mai mare partid de dreapta care-și poate aduce candidatul în turul doi al prezidențialelor.

„Suntem un partid de dreapta, cel mai mare partid de dreapta”

„Eu cred foarte mult în membrii Partidului Naţional Liberal, în primarii noştri, în consilieri, în deputaţi şi senatori. Suntem un partid de dreapta, cel mai mare partid de dreapta, nu un partid, cel mai mare partid de centru-dreapta care are toate instrumentele şi toată forţa necesară să poată să-şi ducă în turul doi candidat”, a spus Nicolae Ciucă.

Relația cu Ciolacu „va rămâne una oarecum instituțională”

Președintele PNL a vorbit și despre relația sa cu liderul social-democraților, spunând că, mai ales ținând cont de structura sa de militar, este adeptul păcii și relațiilor fără conflicte.

„Ca militar poate mai bine ca oricine preţuiesc pacea şi relaţiile neconflictuale. Relaţia cu Marcel Ciolacu a fost dintotdeauna şi va rămâne una oarecum instituţională, între doi oameni normali, doi lideri de partid”, spus liderul liberal.

Anterior, Ciucă a declarat că nu mai are încredere în Marcel Ciolacu. „Ezit şi eu să am încredere. (…) Prietenia înseamnă să faci, în momentele dificile, pentru prietenul tău ce ai face pentru tine şi familia ta. Nu am ajuns la acest nivel”, a spus el.

„Adevăratul competitor pentru PSD este PNL”

Nicolae Ciucă s-a referit și la atacurile social-democraților de la recentul , „neargumentate”, în opinia sa, și care „acum nici ei nu și le explică”. „Eu mă aşteptam ca la acel congres să vedem elementele de detaliu ale unui program, să vedem soluţii, nu atacuri la PNL. Iacătă din nou o temere legată de faptul că adevăratul competitor în alegerile de la sfârşitul anului pentru Partidul Social Democrat este Partidul Naţional Liberal – este cel mai bun de exemplu şi asta au arătat prin acele atacuri”, a mai declarat Nicolae Ciucă.