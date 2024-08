Ciucă, dezvăluiri despre când a tras ultima dată cu o armă. „Mi-a plăcut foarte mult”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a răspuns, miercuri seara, la o serie de întrebări, printre care și când a tras ultima dată cu o armă de foc. „Mi-a plăcut foarte mult”, a mărturisit el, referindu-se la o armă destinată Forțelor Speciale ale armatei.

„Am tras cu arma H.K. şi mi-a plăcut foarte mult”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a răspuns, miercuri seara, în cadrul unei emisiuni difuzate de Gândul, la o serie de întrebări, unele cu caracter personal. Printre altele, fostul militar Nicolae Ciucă a fost întrebat când a tras ultima dată cu o armă de foc.

„La ultima vizită pe care am efectuat-o în calitate de prim-ministru la Forţele Speciale ale Armatei Române, după o perioadă lungă de timp în care am reuşit să le facem toate procedurile astfel încât să poată să poată să dobândească chipamentul de care aveau nevoie, am tras cu arma H.K. şi mi-a plăcut foarte mult. În anul 2022”, a răspuns Ciucă. Mai mult ca sigur, președintele se referea la o armă produsă de celebra firmă germană , renumită pentru calitatea produselor sale, atât pentru utilizare militară și civilă, cât mai ales pentru trupele speciale.

„Nu trebuie să ne fie frică de nimic”

Ciucă a fost întrebat și când i-a fost frică, el răspunzând că nu i-a fost frică niciodată, vorbind doar despre „emoții”.„Niciodată. Emoţii mai avem, dar frică niciodată. Nu trebuie să ne fie frică de nimic, pentru că indiferent de ce gândim sau vrem noi, tot ni se întâmplă, trebuie doar să gestionăm. Frica sau emoţiile sunt absolut naturale. Nu cred că există om care să spună că nu are emoţii, nu cred că există om care spune că nu are o doză de temere acolo undeva. Cine spune chestiunea asta e un pic neom, dar din punct de vedere al fricii, e o problemă pe care fiecare dintre noi o gestionăm cum credem că este mai bine”, a răspuns Ciucă.

„Mi-ar plăcea să mi se spună ‘scorpion’”

Întrebat și ce animal crede că îl reprezintă cel mai bine în viața politică, președintele PNL a răspuns că este „fraged” în zona politicii românești dar i-a plăcea asocierea cu un animal autohton. „Mi-ar plăcea să fiu asociat cu un animal care trăieşte aici, la noi, în România. Deci, de ce nu, ursul. Mi-ar plăcea să mi se spună scorpion pentru că sunt cel care a comandat Batalionul Scorpionilor”, a declarat liderul PNL.

„Sunt atât de fraged în această activitate, în sensul în care se împlinesc aproape patru ani de când am intrat în politică, încât nu cred că pot să am pretenţia că există vreun animal care să mă reprezinte sau să îl reprezint. Au fost testate în focus-grupuri mai multe întrebări de genul acesta şi oamenii au ezitat să mă definească din punct de vedere al asocierii între un om politic şi un animal”, a spus el.

„Nu pot să spun că mânânc puţin”

În altă ordine de idei, președintele PNL a dezvăluit că este un înotător pasionat, apa fiind o „răcorire”. „Înot. M-am născut în judeţul Dolj, nu departe de Dunăre, şi acolo am învăţat să înot. Îmi place foarte mult să fiu în apă. Apa este ca o răcorire. Nu doar că este rece, dar când poţi să o domini, să fii deasupra ei, te răcoreşte”, a mărturisit Ciucă.

În privința alimentației, Nicolae Ciucă a spus că nu consumă alimente din cauza stresului, pentru că el nu este o persoană stresată, ci preferă rețetele simple, fără multă carne. „Nu sunt stresat. Uitaţi-vă la mine cum arăt. Nu pot să spun că mânânc puţin. Când îmi place ceva, chiar mănânc, dar nu sunt stresat”, a spus el. Întrebat și cu cine a votat la în 2019, președintele PNL a răspuns: „Traian Băsescu”.