Ciucă îi cere liderului PSD să preia guvernarea. Săgeți din PNL către PSD: „Frica e o chestiune umană”

Premierul Nicolae Ciucă a reacționat sâmbătă, la câteva ore după ce Marcel Ciolacu anunțase suspendarea negocierilor în coaliție pentru premier, transmițând că rocada la guvernare trebuie să se producă cât mai repede.

Ciucă vrea ca tranziția la guvernare să continue

După anunțul surpriză transmis sâmbătă dimineața pe rețelele de socializare de către Marcel Ciolacu, care a anunțat suspendarea negocierilor din coaliție pentru noul guvern, premierul Nicolae Ciucă a transmis că această tranziție trebuie să se producă rapid pentru a nu pune în pericol stabilitatea țării.

„Tranziția la guvernare trebuie să se producă rapid, fără sincope, pentru a menține stabilitatea și echilibrul guvernării. Doar cu seriozitate si responsabilitate putem depăși acest moment și asigura o guvernare funcțională pe mai departe”, a transmis premierul Nicolae Ciucă într-un comunicat de presă, subliniind că mâine urmează să aibă o întâlnire cu sindicate din educație care au anunțat că de luni intră în grevă.

De altfel, în mesajul său, , dar și reforma pensiilor, ca motivele pentru care negocierile din cadrul coaliției să fie suspendate. Acesta nota că din moment ce agenda românilor nu mai corespunde cu agenda guvernanților, coaliția trebuie să rezolve întâi aceste probleme.

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. E clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor”, a transmis Marcel Ciolacu, sâmbătă dimineață.

În comunicatul semnat de Nicolae Ciucă este subliniat însă că PNL va oferi tot sprijinul viitorului premier, Nicolae Ciolacu, pentru reforma pensiilor, dar și faptul că soluția la revendicările profesorilor stă în legea salarizării, un alt jalon din PNRR aflat în întârziere, și care intră în atribuțiile Ministerului Muncii, condus de PSD.

„Partidul Național Liberal a susținut încă de la început că principala preocupare a coaliției trebuie să fie soluționarea problemelor cetățenilor. De altfel, PNL a semnalat foarte clar că există riscul îndepărtării agendei politice de cea a cetățenilor, în contextul temei privind rotativa la guvernare.

Acesta a fost și motivul pentru care PNL a cerut respectarea Protocolului și evitarea unor discuții pe funcții și persoane, pentru a nu ne îndepărta de la adevăratele probleme ale românilor.

Soluția pentru revendicările sindicatelor din educație este în legea salarizării unitare. În consecință, PNL reiterează că Ministerul Muncii are toată susținerea coaliției pentru a realiza legea salarizării unitare și reforma pensiilor speciale, într-un timp cât mai scurt. PNL dorește ca revendicările profesorilor să fie soluționate de urgență, ca și problema pensiilor speciale”, se arată în comunicatul semnat de Nicolae Ciucă.

Săgeți din PNL către PSD

Înainte de poziția oficială a președintelui PNL, Nicolae Ciucă, europarlamentarul și vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a transmis că liberalii mai pot menține conducerea Guvernului pentru următoarele luni în condițiile în care PSD nu dorește să preia acum conducerea țării.

„PNL e pregătit în continuare să își asume conducerea Guvernului, așa cum am rezolvat în ultimii trei ani și jumătate nenumărate crize, de la criza Covid la criza provocată de creșterea prețurilor la energie, la criza generată de războiul din Ucraina. Vom cere premierului în funcție, un om echilibrat și care s-a dovedit un om al dialogului, să îi cheme de urgență pe miniștrii socialiști ai Muncii și Finanțelor, domnii Budăi și Câciu, să dea explicații cu privire la întârzierea reformei pensiilor speciale și a legii salarizării cu peste șase luni de zile”, a transmis Rareș Bogdan, într-o declarație pentru .

Liderul PNL a subliniat că miniștrii PSD de la finanțe și muncă trebuie să răspundă atât pentru . De asemenea, acesta a lansat câteva săgeți către liderul social-democraților, despre care a lăsat să se înțeleagă că îi e frică să preia conducerea țării într-un moment dificil.

„Asumarea guvernării într-un moment dificil pentru țară știu că este o chestiune care pe uniii probabil nu îi lasă să doarmă. Frica e o chestiune umană și ea există în orice ființă. Dar România trebuie guvernată, iar viitorul țării e mai important decât umorile, fricile sau jocurile politice meschine ale unor politicieni tranzitorii”, a mai spus Rareș Bogdan.