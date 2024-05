Ciucă: „În top zece cele mai dezvoltate judeţe din ţară, opt sunt sub administraţie liberală”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a evidențiat, vineri, la Alexandria, administrațiile liberale, spunând că „în top zece cele mai dezvoltate judeţe din ţară, opt sunt sub administraţie liberală”.

Valoarea administrațiilor liberale

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a subliniat, vineri, la Alexandria, la evenimentul de prezentare a candidaților PNL Teleorman pentru , că, din cele mai dezvoltate zece județe din țară, opt sunt administrate de liberali

„În top zece cele mai dezvoltate judeţe din ţară, opt sunt sub administraţie liberală. Este absolut evident că singura soluţie pentru a putea să dezvoltăm comunităţile, pentru a putea să ne preocupăm de familii, de cetăţeni, de educaţia tinerilor, de servicii de sănătate, se pot dezvolta numai dacă reuşim să dezvoltăm economia, să aducem bani la buget”, a declarat liderul PNL.

Ciucă, prezentat drept candidat la prezidențiale

Daniel Constantin, care asigură interimatul președinției organizației PNL Teleorman, a vorbit despre Nicolae Ciucă ca despre „președintele nostru în drum spre Cotroceni”.

„Campania aceasta se termină pe 9 iunie, o să avem o lună de zile de pauză, pe 15 iulie începem campania pentru funcţia de preşedinte al României. Va fi o onoare pentru noi să ne revedem de mai multe ori în acest an şi să îl conducem pe preşedintele nostru în drumul către Cotroceni”, a declarat Daniel Constantin.

Nicolae Ciucă a reamintit, în discursul său, că la rândul lui a asigurat președinția interimară a filialei PNL Teleorman și că este necesară egalitatea de gen pe listele liberale, arătând că 8.000 de sunt pe aceste liste.

„Să nu uităm de ce am venit. Am venit să susţinem doi candidaţi aici, la Alexandria. Unul este secretarul de stat Marian Ţole, care candidează pentru preşedinţia consiliului judeţean (…), este un om cât se poate de devotat atât cauzei, cât şi tuturor atribuţiunilor de serviciu (…). Candidatul nostru la Primăria Alexandria, Haralambie Epure, are o experienţă, a fost prefect, este medic veterinar, a reuşit în profesie, a reuşit să dobândească experienţă administrative”, a spus Nicolae Ciucă.