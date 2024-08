Ciucă, noi precizări despre cartea sa, titlul a fost ușor schimbat. „Nu vreau să se aştepte cineva la un bestseller”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a făcut, luni seara, noi precizări despre cartea sa, spunând că data lansării acestui volum autobiografic va fi anunțată la începutul lunii viitoare. Totodată, titlul cărții a fost modificat, cel final fiind „În slujba țării”.

„Pot spune că am fost un militar norocos”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a vorbit, marți seara, despre mult discutata sa carte autobiografică, subiect de tensiuni și atacuri reciproce între și PNL. Cartea liderului liberal va avea și titlul modificat, de la , la „În slujba țării”. Ciucă a precizat că data lansării cărții va fi anunțată la începutul lunii viitoare

„Pot spune că am fost un militar norocos. Nu am avut o carieră confortabilă, dar poate că asta a fost șansa mea. Am făcut parte, încă din debutul carierei, odată cu transferarea mea la Batalionul 121 Cercetare, din trupe de elită. Și numirea ca șef de stat major al Batalionului 26 Infanterie ‘Neagoe Basarab’ a confirmat traseul însemnat pe care l-am parcurs”, se arată într-un fragment al cărții oferit de liderul PNL pentru .

„A avut victimele sale, soldați care și-au pierdut viața în misiune”

Nicolae Ciucă a precizat că acest batalion are o lungă tradiție în istoria militară a României, și a participat la multe misiuni în afara granițelor țării, fiind și prima unitate românească care, sub comanda NATO, a participat la un exercițiu multinational în mai multe teatre de operațiuni.

„Batalionul 26 Infanterie ‘Neagoe Basarab’ din Craiova avea la data aceea o tradiție de o sută douăzeci de ani. La înființare, în anii ce au urmat Războiului de Independență, se numise Regimentul 26 Dorobanți. (….) Batalionul 26 Infanterie a participat la numeroase misiuni din afara granițelor țării. A avut victimele sale, soldați care și-au pierdut viața în misiune.

A fost prima unitate a Armatei Române care a participat la un exercițiu multinațional, sub comanda NATO. În rândurile sale există militari care au participat la mai multe misiuni, adevărați veterani ai teatrelor de operațiuni. În prezent, Scorpionii Roșii fac, împreună cu militarii polonezi, parte din Brigada Multinațională Sud-Est, o parte din forța cu care NATO asigură securitatea frontierei sale răsăritene. Nu greșesc dacă spun că este cea mai titrată unitate, tip batalion, din Armata Română”, se poate citi în fragmentul prezentat de Nicolae Ciucă.

„Am scris această carte ca un exercițiu de transparență”

Liderul PNL a mai spus că anunțul lansării cărții va fi făcut „cu transparență”, așa cum a scris, spune el, și această carte, precizând și că a văzut criticile și comentariile pe marginea acestui volum.

„Foarte curând vom face anunțul în mod oficial, cu transparență. Am văzut de asemenea și discuțiile legate de tot ceea ce a însemnat panotajul. Am scris această carte ca un exercițiu de transparență și dialog cu cetățenii. Să știți că am văzut comentariile, criticile. Am acceptat să intrăm în viața politică, atunci trebuie să le acceptăm pe toate, și pe cele bune, și pe cele mai puțin bune”, a declarat președintele PNL.

„Este autobiografică, nu vreau să se aştepte cineva la un bestseller, este, aşa cum am spus, o poveste a vieţii mele şi are un capitol, ultimul capitol despre cum văd eu România în următorii ani. Este un program stilizat”, a mai spus Ciucă.