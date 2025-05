Ciucu, analiză dură despre votul de duminică. „Dacă puneam o banană pe valul suveranist, probabil lua 40%”

La Testul Puterii cu Denise Rifai, Ciprian Ciucu a făcut o scurtă analiză privind relația politică dintre George Simion și Călin Georgescu, dar și despre valul suveranist care a fermecat populația.

Ciucu, analiză dură despre votul de duminică

Întrebat dacă farmecul îl ajută pe George Simion să gestioneze problemele țării, primarul Sectorului 6 din București a făcut o incursiune între și urmările relației lor dacă s-ar fi concretizat din punct de vedere politic.

„Simon acum s-a cocoțat pe valul creat prin războiul hibrid pentru Georgescu. Eu sunt convins că dacă i-ar zice cineva lui Simion, ai puterea și inclusiv nu o să ai dileme morale, să elimini un singur om de pe planeta asta, care ar fi acela? Să devină relevant, nu să-l elimini. El ar spune Georgescu. Pentru că principalul pericol pentru Simion, care se prezintă ca un fel de papițoi al lui Georgescu, este Georgescu”, a spus liberalul.

Chestionat și cu privire la faptul că George Simion vrea să îl pună pe Călin Georgescu premier al României, ca „o păpușă în geam”, Ciprian Ciucu a spus că „Există această posibilitate”.

„Era foarte clar și planul Georgescu la un moment dat care, fiind eliminat, n-a avut ce să facă și a trebuit ca să-și conserve cumva momentumul și l-a luat pe Simeon sub aripa lui. Dar Georgescu, primul pe care îl elimina era Simion. Era principalul pol de putere care să-i contrazică și dictatorii asta fac”, a mai afirmat politicianul la , unde poate fi urmărită emisiunea Testul Puterii în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18.00, în exclusivitate.

„Dacă puneam o banană pe valul suveranist, probabil lua 40%”

Dacă George Simion are carisma necesară pentru a conduce țara, primarul Sectorului 6 a spus că „Nu”, însă a auzit că femeile îl consideră arătos.

„Nu are carismă. Dacă puneam o banană pe valul suveranist sau o scândură sau o maimuță sau o lalea și ziceam că ăsta e suveranistul, hai să paralizăm partidele clasice și alegerile lui Georgescu, banana, scândura sau maimuța luau 40% probabil. Acum doamnele să spună, că am auzit că unele spun că e frumușel. Trebuie să aibă o carismă, că altfel nu ajungea aici. E clar că ajutor a avut. Auzisem despre Simion, era o virgulă, un exotic. Pentru mine este uluitor, este fabulos. Trebuie să aibă ceva ca să ajungă la nivelul ăsta”, a declarat edilul bucureștean la Testul Puterii cu Denise Rifai.

Ciprian Ciucu , respectiv Nicușor Dan, dacă are carismă. Și aici răspunsul primarului a fost negativ.

„Nu are mare carismă. Dar neavând această carismă…eu iarăși spun că nu o are, dar poate există, că doamnele spun că o are, eu nu mă pot pronunța. Dar se diferențiază. Are un discurs coerent, logic, bine argumentat, pe fapte, evidențe, poate demonstra, de multe ori, lucrurile pe care le spune. Zic că e mai potrivit în acest moment”, a conchis fostul șef PNL București