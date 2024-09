Ciudățenia din fotbalul românesc. A jucat în Europa, dar puțini știu povestea numelui său: „Am aflat la 18 ani că așa mă cheamă”

Antoniu Manolache (24 de ani) este protagonistul unei ciudățenii în fotbalul românesc. Fotbalistul de la , a povestit că abia la 18 ani și-a aflat numele real.

Antoniu Manolache, ciudățenia din fotbalul românesc. Cum îl cheamă, de fapt, pe fotbalistul de la Corvinul

Antoniu Manolache s-a născut pe 30 ianuarie 2000, la Urziceni și, la vârsta de 17 ani, a plecat în Olanda, la Groningen. S-a întors în țară după doar un an și jumătate și, la 19 ani, evolua deja în Liga 2, la echipe precum Poli Timișoara și Petrolul. Experiența la Ploiești n-a fost una plăcută și astfel a ales să merge să joace în Liga 3, sub formă de împrumut, la Reșița și la Bistrița.

La Corvinul a ajuns în iulie 2023, după disputarea barajului de promovare în Liga 2, cu Gloria Bistrița, câștigat de echipa lui Florin Maxim. Antrenorul „corbilor” l-a remarcat pe fundaș și l-a adus la Hunedoara.

Aceasta este, în mare, povestea lui Antoniu Manolache, care mai are contract cu divizionara secundă până vara viitoare. Nimic ciudat până aici. Puțină lume știe însă de ce pe fundaș nu îl cheamă „Antonio”, ci „Antoniu”.

„Tatăl meu tot îmi spunea când eram mic că numele meu este cu ‘u’ la final, dar când am fost, la 14 ani, să îmi fac buletinul, cei de acolo mi-au scris ‘Antonio’ și așa mi-a rămas, așa mă prezentam.

La 18 ani, când am fost să îmi schimb buletinul, am văzut că în certificanul de naștere este ‘Antoniu’, și atunci am realizat că tata nu glumea, chiar avea dreptate. Dar nu îmi zice nimeni așa. Toată lumea îmi spune ‘Antonio’ sau colegii de echipă îmi spun ‘Mano’ că e mai scurt”, a explicat Antoniu Manolache, conform

Antoniu Manolache, unul dintre liderii Corvinului!

Corvinul Hunedoara a șocat în sezonul trecut pe toată lumea când deși era nou-promovată în eșalonul secund. Performanța l-a transformat într-o mică vedetă locală pe fundașul în vârstă de 24 de ani.

„Nu am trăit în viața mea așa ceva! A fost ceva aparte. Am și marcat în timpul regulamentar, iar la loviturile de departajare m-am dus la antrenor să îi zic că vreau să bat. Nu mi-a fost teamă de nimic. A fost anul nostru. După finală, oriunde ieșeam în oraș… poze, felicitări, autografe.

Ieșeam la restaurant să mâncăm ceva și nu ne lăsau oamenii să plătim. Chiar m-am simțit ca o vedetă. E prima oară în viața mea când am trăit așa ceva și sper să nu fie ultima”, a mai spus Antoniu Manolache.

400.000 de euro este cota de piață a lui Manolache, conform transfermarkt.com

80 de meciuri jucate are fundașul în Liga 2 din România