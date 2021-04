Ciudăţeniile din CV-urile parlamentarilor AUR. Ce studii au aleşii: “De la 12 ani, a muncit ca zugrav zilier”

Parlamentarii AUR nu s-au grăbit să afișeze pe site-urile Camerei Deputaților și Senatului CV-urile lor, o treime dintre deputații acestui partid ținându-și în continuare biografiile la secret.

O posibilă explicație legată de această reticență este și faptul rubrica „studii” în cazul multora dintre ei este destul de scurtă, în multe cazuri fiind vorba de facultăți făcute la o vârstă mai înaintată, la instituții de învățământ private, fără o reputație deosebită.

Unele informații din biografia parlamentarilor AUR ridică semne de întrebare, precum cazul unui deputat care a făcut facultatea în numai doi ani sau perioadele lipsă din CV.

„Intelegența emoțională” a deputatului Rusu

Viceliderul grupului de la Cameră, Adrian-George Axinia, pare să nu fi făcut aproape nimic în primii 30 de ani de viață, dacă e să ne luăm după biografia sa. A terminat Universitatea Tehnică de Construcții în 2011, la 33 de ani. În rest, ce a făcut până la intrarea la facultate rămâne un mister.

Pentru Georgel Badiu mandatul de parlamentar este o întrerupere a perioadei de pensie. De profesie este ofițer de poliție în Vrancea. Badiu s-a pensionat în 2017, la numai 49 de ani.

Daniel Rusu (44 de ani) a fost primar la Șpring, jud. Alba, în perioada 2004-2020. S-a apucat târziu de facultate, la 41 de ani, dar când s-a decis, a făcut-o cu spor deoarece a obținut diploma de licență în management la Universitatea Bogdan-Vodă din Cluj-Napoca în numai doi ani. După ce a isprăvit cu studiile de licență, s-a repezit în studiile de master la aceeași unitate de învățământ care, în pofida numelui neaoș românesc, a fost fondată în 1994 ca Universitatea Română-Arabă.

Pentru cei care ar avea dubii legate de modul în care poți face o facultate în numai doi ani, li se poate spune că deputatul AUR compensează prin „intelegență emoțională” și „coieziune”, după cum chiar el scrie la secțiunea de „competențe de comunicare” din CV-ul său: „Foarte prietenos. Abilitatea de a conlucra in echipa, intelegenta emotionala, constientizarea de sine si sociala, management de sine si social, coieziune si claritate in comunicare, personalitate prietenoasa, incredere si devotament , empatie si respect.” La „competențe organizaționale”, este trecută „capacitatea de a lucra efecient sub presiune”.

Și Dumitrina Mirea și-a obținut diploma de licență mai târziu, la 39 de ani. Ce-i drept, la o instituție de învățământ reputată, Academia de Studii Economice București. De altfel, Mirea avea deja experiență în domeniul turistic și al asigurărilor.

În schimb deputatul de Suceava Dorel Acatrinei (44 de ani) nu a alergat după diplome obținute la vârsta a doua. A absolvit Liceul sportiv, iar după o pauză de cinci ani în care nu prea se știe ce a făcut, a devenit șofer de TIR, meserie pe care a făcut-o ca angajat până în 2010 când și-a deschis propria firmă de transport.

Chestorul Camerei Deputaților, Antonio Andrușceac, are în spate o carieră profesională respectabilă însă din modul în care a completat rubrica „educație” din CV reiese că stă cu burta pe carte de vreo 25 de ani încoace: „1995 – prezent: Facultate – Master in Teologia si misiunea sociala a bisericii, The British Open University- Project Management. Universitatea Bucuresti – Facultatea de Teologie Ortodoxa. H.O.R.E.C.A. Stelae – Management pentru hoteluri si restaurante.” Fiecare înțelege ce vrea…

„Nu avem nevoie de filosofi”

Dacă unii parlamentari AUR au un CV lapidar, cu perioade în viața lor despre care nu spun nimic, deputatul Mircia Chelaru exagerează chiar cu detaliile, deși informațiile privind cariera sa militară, inclusiv ca șef al Statului Major în anul 2000, sunt destul de cunoscute. Chelaru începe însă cu copilăria, de pe vremea când lucra ca zilier: „De la vârsta de 12 ani, după orele de şcoală – de regulă după amiaza – a început să muncească necalificat, ca zilier, în echipa de zugravi vopsitori a maistrului Ion Jude, din Iaşi. A lucrat în acord la căminele studenţeşti, cantinele muncitoreşti, abatoare şi spitale. După vârsta de 14 ani a promovat profesional până la la categoria 3 bază.”

Urmează prezentarea detaliată a carierei sale militare, altminteri una prestigioasă. Din CV-ul afișat pe site-ul Camerei aflăm că a învățat limba esperanto pe când era în Școala de Ofițeri de la Sibiu, iar pe când era deja ofițer a urmat la seral cursurile Facultății de Filosofie din București, la care a trebuit să renunțe din cauza superiorilor. „Noi nu avem nevoie de filosofi!”, i-au spus aceștia.

CV-ul lui Mircia Chelaru, extins la dimensiunile unei biografii redactate la persoana a III-a, include și o secțiune intitulată „activitatea în societatea civilă ca om al cetății”. „A lansat şi consolidat ştiinţific conceptul teosofic al UNITEISMULUI DACIC ca sursă transcendentală a religiilor monoteiste şi a instituit ȘCOALA HIPERBOREANĂ în cadrul căreea a susţinut conferinţe itinerante de istorie şi identitate protoromână”, se spune, printre altele, în această secțiune.

Canada ca profesie

La Senat, îl avem pe Andrei Busuioc care și-a terminat studiile la 35 de ani, el absolvind facultate de management abia anul trecut, la Chișinău. De altfel, Busuioc este basarabean de origine, el fiind antreprenor în domeniul vânzărilor auto.

Gheorghe Adrian Cătană (47 de ani) a terminat în urmă cu numai șase ani Facultatea de Stiințe Economice, Sociale și Administrative de la Universitatea Alma Mater Sibiu. Până atunci a fost de meserie șofer. Pentru perioada 2010-2015, în CV-ul său este trecut un singur cuvânt: Canada.

Artistul plastic sucevean Mircea Dăneasă a postat pe site-ul Senatului un CV extins în care este menționată inclusiv participarea sa, în 1988, la concursul pentru un monument intitulat „Victoria Socialismului”.

Lipsa CV-urilor, discutată de către conducerea Camerei

Senatorii AUR și-au pus destul de târziu CV-urile pe site, însă fără nicio excepție. La Cameră însă, deputații AUR au probleme de transparență, în frunte cu liderul de grup și copreședintele partidului George Simion care se află printre cei care nu și-au publicat biografiile, cam o treime dintre deputații partidului.

Asta deși chestiunea a ajuns subiect de discuție în Biroul Permanent, după ce chestiunea lipsei CV-urilor de pe site-ul Camerei în cazul deputaților nou aleși a fost ridicată de către deputatul Ovidiu Ganț. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, care nici el nu avea publicat CV-ul la momentul respectivei ședințe a Biroului, a cerut o situație din partea secretarului general al Camerei, ce a fost prezentată într-o altă ședință, din 31 martie.

„Informare privind situaţia publicării CV-urilor deputaţilor pe site-ul Camerei Deputaţilor. E adevărat că nu sunt obligaţi deputaţii să publice şi pe site-ul Camerei, serviciile au publicat ceea ce au pus la dispoziţie deputaţii. Sunt încărcate 220 de CV-uri. Eu zic să luăm act de această informare din partea… Liderii de grup, rugămintea mea e către liderii de grup, să le cereţi colegilor, că e un element de transparenţă şi chiar e important să vadă orice cetăţean care vrea să vadă CV-urile”, a spus Orban, potrivit stenogramei ședinței.

Între timp, situația s-a mai remediat, dar la AUR problema persistă. Paradoxal este că mai multă transparență ar fi de folos chiar partidului care a aflat după alegeri că unul dintre deputații săi, Mihai Lasca, a fost condamnat penal și că este urmărit într-un alt dosar, pentru constituire de grup infracțional organizat. Lasca a fost exclus din AUR, însă a rămas cu mandatul de deputat.

Tot după alegeri au aflat liderii AUR și de trecutul dubios al lui Francisc Tobă care, ca ofițer MApN, ar fi fost implicat în acțiuni de represiune în timpul Revoluției din 1989. AUR a încercat, însă fără succes, să invalideze mandatul de deputat al lui Tobă care a rămas și el deputat.

„Pentru viitoarele scrutine electorale, AUR va institui un sistem mult mai riguros de verificare și selecție a candidaților, prin care să nu mai fie posibilă alegerea în funcții publice a unor persoane incompatibile cu legea sau cu valorile AUR și care nu acționează în conformitate cu deciziile forurilor de conducere ale partidului”, se arăta într-un comunicat al partidului din 10 februarie. De atunci au trecut două luni, iar liderii AUR nu au fost nici măcar în stare să-i pună pe toți deputații partidului să-și publice CV-urile.