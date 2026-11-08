Ciuperca misterioasă care a distrus gazonul Arenei Naționale! Mihai Stoica face dezvăluiri surprinzătoare

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Înainte de FCSB – Corvinul, multă lume a remarcat starea jalnică a gazonului de pe Arena Națională. Asta, în condițiile în care suprafața de joc arăta bine acum o lună, când fusese proaspăt înlocuită de primărie. Meme Stoica spune că oamenii care au grijă de gazon vorbesc despre o ciupercă misterioasă care a distrus iarba.

Mihai Stoica a vorbit despre accidentările din vestiarul FCSB. Korenica ar fi cel mai grav

Atenție! Această ciupercă ar fi fost adusă de cineva din exterior, însă e neclar dacă vorbim despre un accident sau despre o mână criminală care a vrut să distrugă gazonul. Cât despre accidentările din lotul FCSB, acestea sunt destul de serioase. FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, însă lupta pentru play-off e departe de a se fi încheiat.

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Ronny Labonne, Meriton Korenica și Luca Stancu sunt jucătorii care s-au accidentat cu Corvinul Hunedoara. Cea mai serioasă este a kosovarului, care a avut nevoie de îngrijiri la spital, imediat după meci. „Accidentările lui Labonne, Stancu și Korenica sunt destul de grave. Korenica s-a accidentat din cauza gazonului, a călcat strâmb.

Ei (n.r. – cei care au grijă de gazonul de pe Arenă) au spus că cineva a adus o ciupercă pe ghete, dar eu nu prea cred. Nu mă pricep la gazon. Clar e o ciupercă, dar nu știu cum a ajuns acolo. Acum două săptămâni am jucat cu Rapidul și a fost excepțional terenul. Acum arată foarte bine pe imagini, dar nu vă puteți imagina cum e. Foarte rău!”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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A adus cineva din afară o ciupercă pentru a distruge gazonul pe Arena Națională?

, după trei luni de concerte și petreceri promovate de Primăria București. Acum, gazonul arată foarte rău și prezintă foarte multe semne de degradare în special în zona careului și la margini. În zona cornerelor jucătorii sunt nevoiți să execute loviturile de la colțul terenului direct de pe pământ.

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Trecând peste teoria conspirației cu ciuperca adusă din exterior, Arena Națională mai are o altă mare problemă exceptând gazonul: tabela de marcaj. Cubul VIDEO va fi înlocuit după o licitație în care Primăria București pune la bătaie mulți bani. Momentan, actualul cub este defect și este „afectat” de mulți pixeli morți, care nu permit afișarea imaginilor cum ar trebui.

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Meme Stoica a vorbit și despre Denis Drăguș și jocul slab al echipei din ultima perioadă

Trecând peste gazonul prost de pe Arena Națională, FCSB are o adevărată problemă cu jocul în ultimele meciuri. Mihai Stoica recunoaște că FCSB „nu e bine” și se așteaptă la mai multe de la Drăguș. Oficialul FCSB a recunosc chiar și că favoritul Aymen Boutoutaou a fost pe lângă în acest meci.

„Nu suntem bine, dar la început au fost foarte multe motive plauzibile: jucătorii au venit târziu, nu au făcut perioada de pregătire. Acum, singura chestie pe care o poți înțelege este că e o echipă nouă. Sunt foarte mulți jucători noi, dar mulți dintre ei sunt mult sub cota lor. Dacă un jucător a fost protagonist la o echipă, vine la alta și are nevoie de adaptare…

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să ajungă la un nivel mult sub nivelul lor mediu, asta poți accepta un meci, două, dar nu meci după meci evoluții catastrofale. Aymen nu a făcut un joc bun. Poate că alții au fost sub ce a jucat el, dar nu a făcut un joc bun. Drăguș, am remarcat că e disperat să joace. Vine după o perioadă lungă în care nu a jucat și a făcut un efort foarte mare. Uneori poate e prea departe de poarta adversă. Ăsta e Denis Drăguș, un jucător cu o extraordinară calitate tehnică și fizică, dar și el abia a venit. Are nevoie să-și cunoască coechipierii, iar ei pe el”, a punctat Stoica.